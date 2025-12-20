إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت «ردًا انتقاميًا قاسيًا جدًا» ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، عقب هجوم في مدينة تدمر أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين.



وأضاف أن بلاده «تعيد السلام من خلال القوة»، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسهم في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

