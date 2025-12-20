إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)

أكد قيادي في "حزب الله" لـ"النهار" بعد زيارة رئيس الوزراء المصري إلى لبنان أن الحزب يتطلع إلى علاقة طيبة مع مصر والاستفادة من حضورها في "تحصين موقف لبنان من عدوان إسرائيل الذي يستهدف اللبنانيين لتحقيق مشروعها واستمرار احتلالها".
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه لن يُسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحكم في أي انتخابات رئاسية محتملة في أوكرانيا.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت «ردًا انتقاميًا قاسيًا جدًا» ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، عقب هجوم في مدينة تدمر أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين.وأضاف أن بلاده «تعيد السلام من خلال القوة»، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسهم في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
