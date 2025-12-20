الأخبار
عربي و دولي

إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)

2025-12-20 | 02:51
إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)
إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)

جاء في صحيفة "النهار":

أكد قيادي في "حزب الله" لـ"النهار" بعد زيارة رئيس الوزراء المصري إلى لبنان أن الحزب يتطلع إلى علاقة طيبة مع مصر والاستفادة من حضورها في "تحصين موقف لبنان من عدوان إسرائيل الذي يستهدف اللبنانيين لتحقيق مشروعها واستمرار احتلالها". 

إشارات من حزب الله نحو مصر! (النهار)

محليات

عربي و دولي

حزب الله

مصر

القاهرة

رئيس الوزراء المصري

لبنان

الحكومة اللبنانية

