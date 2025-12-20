زيلينسكي يرفض أي تدخل روسي بالانتخابات الأوكرانية

وكان بوتين قد صرح في مؤتمر صحفي أمس، بأن روسيا مستعدة للنظر في ضمان الأمن خلال الانتخابات الأوكرانية، بما في ذلك الامتناع عن توجيه ضربات عميقة داخل البلاد في يوم الاقتراع، مشددًا على أن روسيا ترغب في إنهاء النزاع بالوسائل السلمية، لكنه أشار إلى عدم استعداد كييف للسلام حتى الآن، متوقعًا تحقيق القوات الروسية "نجاحات كبيرة قبل نهاية العام".
جاء في صحيفة "النهار":
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت «ردًا انتقاميًا قاسيًا جدًا» ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، عقب هجوم في مدينة تدمر أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين.وأضاف أن بلاده «تعيد السلام من خلال القوة»، معتبرًا أن الولايات المتحدة تسهم في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة نفّذت ضربات قوية جدًا ضد معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ردًا على عمليات قتل استهدفت جنودًا أميركيين"،