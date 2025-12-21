نوايا إسرائيلية مقلقة رغم إيجابية لبنان! (الأنباء الإلكترونية)

ذكرت صحيفة "الأنباء الإلكترونية" أنّ إسرائيل صعّدت منذ السابع من تشرين الأول 2023 اعتداءاتها في المنطقة، مستهدفةً عدّة عواصم إقليمية، بالتوازي مع حربها المستمرة على قطاع غزة وتوسّعها في الضفة الغربية، ما يؤكّد – وفق الصحيفة – عدم التزامها بأي مسار سلام أو قرارات دولية.
وفي هذا الإطار، أفادت معلومات "الأنباء الإلكترونية" بوجود ضغوط تُمارَس على العدو الإسرائيلي لوقف الاعتداءات.
ونبّهت المصادر من النوايا الإسرائيلية، معتبرةً أنّه لا يمكن التنبؤ بما قد تُخطّط له في الأيام المقبلة، ومحذّرةً ممّا قد تؤول إليه الأمور، إذ إنّ إسرائيل، حتى الساعة، لا تبدو مقتنعة بضرورة تقديم خطوة جدّية وإيجابية في مقابل الخطوات اللبنانية الإيجابية. فهي تصرّ على فصل مسار عمل "الميكانيزم" عن اعتداءاتها المستمرة، ولا تولي أي اعتبار حقيقي للمطلب اللبناني المتمثّل بضرورة تحرير الأسرى لديها. وفيما كان الرئيس عون قد أكّد أولوية ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية، تصرّ تل أبيب على عدم التجاوب مع هذه الجهود اللبنانية.