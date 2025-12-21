نوايا إسرائيلية مقلقة رغم إيجابية لبنان! (الأنباء الإلكترونية)

الأخبار
2025-12-21
جاء في صحيفة "الأنباء" الإلكترونية:

ذكرت صحيفة "الأنباء الإلكترونية" أنّ إسرائيل صعّدت منذ السابع من تشرين الأول 2023 اعتداءاتها في المنطقة، مستهدفةً عدّة عواصم إقليمية، بالتوازي مع حربها المستمرة على قطاع غزة وتوسّعها في الضفة الغربية، ما يؤكّد – وفق الصحيفة – عدم التزامها بأي مسار سلام أو قرارات دولية.

وفي هذا الإطار، أفادت معلومات "الأنباء الإلكترونية" بوجود ضغوط تُمارَس على العدو الإسرائيلي لوقف الاعتداءات.

ونبّهت المصادر من النوايا الإسرائيلية، معتبرةً أنّه لا يمكن التنبؤ بما قد تُخطّط له في الأيام المقبلة، ومحذّرةً ممّا قد تؤول إليه الأمور، إذ إنّ إسرائيل، حتى الساعة، لا تبدو مقتنعة بضرورة تقديم خطوة جدّية وإيجابية في مقابل الخطوات اللبنانية الإيجابية. فهي تصرّ على فصل مسار عمل "الميكانيزم" عن اعتداءاتها المستمرة، ولا تولي أي اعتبار حقيقي للمطلب اللبناني المتمثّل بضرورة تحرير الأسرى لديها. وفيما كان الرئيس عون قد أكّد أولوية ملف الأسرى في السجون الإسرائيلية، تصرّ تل أبيب على عدم التجاوب مع هذه الجهود اللبنانية. 

ظلام يلف سان فرانسيسكو.. والسبب؟!
03:16

ظلام يلف سان فرانسيسكو.. والسبب؟!

تسبب انقطاع للتيار الكهربائي في غرق نحو 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في الظلام، ما أدى إلى إغلاق متاجر ومطاعم وتعطّل حركة النقل.

03:16

ظلام يلف سان فرانسيسكو.. والسبب؟!

تسبب انقطاع للتيار الكهربائي في غرق نحو 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في الظلام، ما أدى إلى إغلاق متاجر ومطاعم وتعطّل حركة النقل.

مقترح أميركي لجديد لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية
02:59

مقترح أميركي لجديد لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ستة أشهر، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي لجولة جديدة من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.

02:59

مقترح أميركي لجديد لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ستة أشهر، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي لجولة جديدة من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.

هل وافقت الفصائل العراقية على تسليم سلاحها؟
02:48

هل وافقت الفصائل العراقية على تسليم سلاحها؟

أكد رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق، أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة، وفق ما جاء في وكالة "الصحافة الفرنسية".

02:48

هل وافقت الفصائل العراقية على تسليم سلاحها؟

أكد رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق، أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة، وفق ما جاء في وكالة "الصحافة الفرنسية".

