هل وافقت الفصائل العراقية على تسليم سلاحها؟

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ترافقه وزيرة الجيوش كاترين فوتران. تستمر الزيارة ليومين حيث يقضي عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك ويلتقي عددًا من المسؤولين الإماراتيين لبحث سيل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات.



