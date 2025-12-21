هل وافقت الفصائل العراقية على تسليم سلاحها؟

وشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان "الإخوة قادة الفصائل على استجابتهم لنصيحته المقدمة إليهم بشأن التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".
أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 75 طائرة مسيرة من أصل 97 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي استهدف شمال وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا ليلة أمس.
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ترافقه وزيرة الجيوش كاترين فوتران. تستمر الزيارة ليومين حيث يقضي عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك ويلتقي عددًا من المسؤولين الإماراتيين لبحث سيل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات.
تسبب انقطاع للتيار الكهربائي في غرق نحو 130 ألف منزل وشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في الظلام، ما أدى إلى إغلاق متاجر ومطاعم وتعطّل حركة النقل.