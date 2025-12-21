ظلام يلف سان فرانسيسكو.. والسبب؟!

وشمل الانقطاع مناطق واسعة شمال المدينة، فيما حذّرت السلطات من اضطرابات مرورية ودعت السكان لتجنب التنقل غير الضروري. وأفادت شركة “باسيفيك للغاز والكهرباء” بأنها تعمل على استعادة الخدمة، مرجحة أن يكون حريق في محطة فرعية سببًا في الانقطاع، من دون تحديد موعد لعودة الكهرباء بالكامل.
أعلن سلاح الجو الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 75 طائرة مسيرة من أصل 97 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي استهدف شمال وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا ليلة أمس.
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة ترافقه وزيرة الجيوش كاترين فوتران. تستمر الزيارة ليومين حيث يقضي عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك ويلتقي عددًا من المسؤولين الإماراتيين لبحث سيل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في مجال مكافحة المخدرات.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ستة أشهر، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي لجولة جديدة من المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب.