رسالة أميركية واضحة لمادورو.. "إرحل"!

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم: "على "الرحيل".

وأضافت نويم في مقابلة مع شبكة " " إن "الأمر لا يقتصر على اعتراض السفن الفنزويلية، بل إننا نبعث أيضا برسالة إلى مفادها أن النشاط غير القانوني الذي يشارك فيه لا يمكن أن يستمر".

وفي وقت لاحق أكد الرئيس الأميركي دونالد ان "ناقلات المصادرة من ستبقى تحت سيطرة الوليات المتحدة الأميركية".