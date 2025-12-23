الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

رسالة أميركية واضحة لمادورو.. "إرحل"!

2025-12-23 | 02:35
رسالة أميركية واضحة لمادورو.. &quot;إرحل&quot;!
رسالة أميركية واضحة لمادورو.. "إرحل"!

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم: "على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الرحيل".

وأضافت نويم في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن "الأمر لا يقتصر على اعتراض السفن الفنزويلية، بل إننا نبعث أيضا برسالة إلى العالم مفادها أن النشاط غير القانوني الذي يشارك فيه مادورو لا يمكن أن يستمر".
وفي وقت لاحق أكد الرئيس الأميركي دونالد  ترامب ان "ناقلات النفط المصادرة من فنزويلا ستبقى تحت سيطرة الوليات المتحدة الأميركية".
"قسد" تهاجم الجيش السوري.. والدفاع السورية توضح

"قسد" تهاجم الجيش السوري.. والدفاع السورية توضح
11:40
تلفزيون سوريا: قسد تقصف بالأسلحة الثقيلة محافظة حلب
11:29
وسائل إعلام سورية: إغلاق طريق غازي عنتاب - حلب بسبب استهداف قوات سوريا الديمقراطية للطريق
10:31
سانتا يتدلى في الهواء (فيديو)
06:34
قائد الجيش الإيراني: أي إعتداء ضد إيران سيقابله رد حاسم ونُجري تدريبات ونجهّز لساحة المعركة
06:03
"سجّلا فيديو قبل الهجوم" تفاصيل جديدة عن "هجوم بوندي"
2025-12-22
