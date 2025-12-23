سلاح "حزب الله" في السويداء!

نقلت صحيفة بوست عن مسؤول إسرائيلي أن نقلت أسلحة صادرتها من "حزب الله" وحماس الى قوات الهجري في السويداء.

وقالت الصحيفة أن "شحنات الأسلحة بلغت ذروتها في أواخر ، في ظل مخاوف إسرائيلية من أن تكون الطائفة الدرزية بخطر، ومع تصاعد التوترات الدينية في ، اندلعت اشتباكات بين مسلّحين إسلاميين داعمين لحكومة الجديدة ومقاتلين دروز، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى".



وبحسب الصحيفة، أعلن مسؤولون إسرائيليون، "خوفاً من تعرّض الدروز للاجتياح أو الحصار أو القتل، التزامهم العلني بحماية هذه الأقلية".



وأضافت الصحيفة، أن " ردّت بإرسال أسلحة معظمها مستعملة كانت قواتها قد حصلت عليها من مقاتلي " " و" " الذين قُتلوا"، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي سابق، وقائد درزي في سوريا، ووسيط مالي.



واستذكر قائد من الدورز السوريين المسلحين في السويداء، أنه "تسلّم أيضًا بنادق قنص، ومعدات للرؤية الليلية، وذخائر لرشاشات ثقيلة من عياري 14 و23 ملم. كما حصل بعض الدروز، عبر نظرائهم الأكراد، على صواريخ مضادة للدروع وصور ميدانية من أقمار صناعية إسرائيلية"، وفق الصحيفة.