عربي و دولي

الحكومة اليمنية والحوثيون.. صفقة تبادل جديدة

2025-12-23 | 06:28
اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على صفقة تبادل أسرى تشمل نحو ثلاثة آلاف محتجز، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين.

وأعلن ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل، التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تفضي إلى إطلاق سراح آلاف الأسرى.

من جانبه، كتب عبد القادر المرتضى، رئيس الوفد الحوثي المعني بشؤون المعتقلين، في منشور على منصة "إكس": "وقعنا اليوم اتفاقًا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، من بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًّا".

الحكومة اليمنية والحوثيون.. صفقة تبادل جديدة

عربي و دولي

اليمن

الحوثييون

تبادل الأسرى

