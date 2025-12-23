الحكومة اليمنية والحوثيون.. صفقة تبادل جديدة

وأعلن ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل، التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين على صفقة تفضي إلى إطلاق سراح آلاف الأسرى.

من جانبه، كتب ، رئيس الوفد المعني بشؤون المعتقلين، في منشور على منصة "إكس": "وقعنا اتفاقًا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، من بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًّا".