الحكومة اليمنية والحوثيون.. صفقة تبادل جديدة

وأعلن ماجد فاضل، عضو الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات التبادل، التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين على صفقة جديدة تفضي إلى إطلاق سراح آلاف الأسرى.
من جانبه، كتب عبد القادر المرتضى، رئيس الوفد الحوثي المعني بشؤون المعتقلين، في منشور على منصة "إكس": "وقعنا اليوم اتفاقًا مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، من بينهم 7 سعوديين و23 سودانيًّا".
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل نقلت أسلحة صادرتها من "حزب الله" وحماس الى قوات الهجري في السويداء.
بدأ المنفى الفاخر لعائلة الأسد منذ اللحظات الأولى لفرارهم إلى موسكو عبر طائرات خاصة ومواكب سيارات بحسب قريب للعائلة وصديقين لها وضابطين سابقين من الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد .
قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم: "على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "الرحيل".