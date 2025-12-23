الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

في تحطم طائرة.. مقتل رئيس أركان حكومة الدبيبة (فيديو)

2025-12-23 | 15:40
​لقي محمد الحداد، رئيس أركان حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومرافقوه، مصرعهم مساء الثلاثاء إثر تحطم طائرة من طراز "فالكون 50" قرب أنقرة، أثناء عودتهم من رحلة رسمية من تركيا، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الدبيبة وفاة الحداد ومرافقيه وهم: رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان محمد عمر أحمد محجوب.

وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا فقدان الاتصال بالطائرة أثناء طلبها الهبوط الاضطراري قرب أنقرة، فيما أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحويل مسار الطائرة بعيدًا عن المطار.

وكان الحداد قد أجرى مباحثات في وقت سابق من الثلاثاء مع وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان التركي حول التعاون العسكري بين البلدين، قبل أن تتعرض الطائرة للحادث.  

محمد الحداد

الحكومة الليبية

ليبيا

أنقرة

تركيا

