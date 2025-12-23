في تحطم طائرة.. مقتل رئيس أركان حكومة الدبيبة (فيديو)

وأعلن الدبيبة وفاة الحداد ومرافقيه وهم: رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان محمد عمر أحمد محجوب.
وأكد وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا فقدان الاتصال بالطائرة أثناء طلبها الهبوط الاضطراري قرب أنقرة، فيما أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحويل مسار الطائرة بعيدًا عن المطار.
وكان الحداد قد أجرى مباحثات في وقت سابق من الثلاثاء مع وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان التركي حول التعاون العسكري بين البلدين، قبل أن تتعرض الطائرة للحادث.