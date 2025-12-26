عاجل
الحرارة… أبعد من تقلّبات الطقس! | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
مسلسل "أبو عمر" والحلقة المهمة... في نشرة الآخبار المسائية
البحث
10:44
لسعة نحلة.. على الوجه مباشرة! (فيديو)
08:33
في الضاحية.. فواتير كهرباء لأبنية مدمرة! (صورة)
04:02
ترامب يفي بوعده ويطلق الصاروخ - شاهد الفيديو
01:31
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
12:37
بالفيديو.. شخصيات سورية تقع في فخ "أبو عمر"
عربي و دولي
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من ترامب
2025-12-26 | 08:13
A-
A+
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من ترامب
وزير الدفاع يوقّع اتفاقية تعاون دفاعي مع نظيره الهولندي
الرئيس القبرصي بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود: إنها اتفاقية تاريخية من خلالها نبعثت برسالة سياسية قوية مفادها أن قبرص ولبنان يواصلان الاستثمار في تعزيز الثقة والاحترام المتبادل
مراسلة الجديد: مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية الاستكشاف في البلوك رقم ٨
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: الاتفاق مع أرض الصومال يأتي في إطار اتفاقيات أبراهام التي وقعت بمبادرة من ترامب
عربي و دولي
الوزراء
الإسرائيلية:
الاتفاق
الصومال
اتفاقيات
أبراهام
بمبادرة
ترامب
العودة الى الأعلى
بعد الغارة الأميركية على "داعش"… نيجيريا تصدر بيانًا
ترامب: لن نسمح للإرهاب الإسلامي المتطرف بالازدهار وجيشنا وجّه ضربات دقيقة وقاسية
09:50
أ.ف.ب عن مسؤول روسي: أوكرانيا تسعى إلى نسف المفاوضات بشأن الخطة الأميركية للسلام
09:50
أ.ف.ب عن مسؤول روسي: أوكرانيا تسعى إلى نسف المفاوضات بشأن الخطة الأميركية للسلام
06:28
هيئة البث الإسرائيلية: قتيلان وإصابة 6 آخرين دهسا وطعنا بمنطقة بيسان
06:28
هيئة البث الإسرائيلية: قتيلان وإصابة 6 آخرين دهسا وطعنا بمنطقة بيسان
05:29
سانا عن مصدر أمني: التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في المسجد بحي وادي الذهب بحمص ناجم عن عبوات ناسفة
05:29
سانا عن مصدر أمني: التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في المسجد بحي وادي الذهب بحمص ناجم عن عبوات ناسفة
خاص الجديد
12:29
الحرارة… أبعد من تقلّبات الطقس! | التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
خاص الجديد
12:26
مسلسل "أبو عمر" والحلقة المهمة... في نشرة الآخبار المسائية
محليات
11:21
بهاء الحريري: لكسر حلقة الخوف والعمل الجاد والمنظم لإنتاج قيادة وطنية
أ.ف.ب عن مسؤول روسي: أوكرانيا تسعى إلى نسف المفاوضات بشأن الخطة الأميركية للسلام
09:50
هيئة البث الإسرائيلية: قتيلان وإصابة 6 آخرين دهسا وطعنا بمنطقة بيسان
06:28
سانا عن مصدر أمني: التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في المسجد بحي وادي الذهب بحمص ناجم عن عبوات ناسفة
05:29
تفجير انتحاري في مسجد بحمص (فيديو)
05:15
سانا: 3 قتلى و5 مصابين في حصيلة أولية لانفجار حمص
05:14
انفجار داخل جامع الامام علي بن ابي طالب للطائفة العلوية في حي وادي الذهب في حمص اثناء تواجد المصلين
04:47
2025-10-08
باسم يوسف يعود بعد 14 عامًا : «مصر وحشتني.. لكن بخاف أرجع ألاقي نفسي غريب»
2025-12-19
الرئيس سلام: المودعون الذين تقل وديعتهم عن 100 ألف دولار وهم يشكلون 85% سيحصلون عليها (بالتقسيط) خلال 4 سنوات
2025-09-12
الإمارات تستدعي نائب سفير إسرائيل للتنديد بهجوم الدوحة وتصريحات نتنياهو
08:53
الرئيس عون يدين الاعتداء الارهابي على المسجد في حمص: ندعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح
2025-12-11
أجواء مميزة مع صفاء سلطان ومجموعة من المؤثرين في حلقة جديدة من “المؤثر الحقيقي” الليلة على الجديد
2025-12-21
رغم المنع… الصين تتفوّق على أميركا باختراع سيقلب الموازين
07:13
الحدث - وليد أبو سليمان_ الحلقة الكاملة 26-12-2025
13:25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
2025-12-25
يوسف دياب يكشف ملابسات عملية اختطاف أحمد شكر (فيديو)
2025-12-25
قداس الميلاد في بكركي بحضور الرئيس عون.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-24
مقدمة النشرة المسائية 24-12-2025
2025-12-24
أجواء دافئة وعفوية… نانسي عجرم وبناتها في مبادرة إنسانية مميّزة
محليات
00:54
لبنان على موعد مع منخفض جوي عنيف… استعدوا
محليات
00:54
لبنان على موعد مع منخفض جوي عنيف… استعدوا
منوعات
01:31
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
منوعات
01:31
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
محليات
23:58
تقارير استخباراتية وتقسيم… نتنياهو يتحضّر (نداء الوطن)
محليات
23:58
تقارير استخباراتية وتقسيم… نتنياهو يتحضّر (نداء الوطن)
خاص الجديد
08:16
في مخيم البداوي.. موت بظروف غامضة!
خاص الجديد
08:16
في مخيم البداوي.. موت بظروف غامضة!
محليات
09:54
في الضاحية.. مروّجا مخدرات!
محليات
09:54
في الضاحية.. مروّجا مخدرات!
محليات
00:40
الذهب يواصل التحليق ويسجّل رقمًا قياسيًا… فكم بلغ؟
محليات
00:40
الذهب يواصل التحليق ويسجّل رقمًا قياسيًا… فكم بلغ؟
