الكويت تصعّد موقفها تجاه خطوة إسرائيل بالصومال

وإذ اعتبرت وزارة الخارجية هذا الإعلان إجراءً أُحادياً مُخالفاً للقانون الدولي، جددت "رفضها لهذا النهج المُقوض لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ودعمها التام للمؤسسات الشرعية التابعة للدولة".
يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأحد في فلوريدا، لمناقشة خطة إنهاء الحرب، في إطار مفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".
أشاد المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، بـ"مواجهة شباب إيران للهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله في المنطقة"، مؤكداً أن "الحاجة الملحّة اليوم هي إلى نظام إسلامي عادل على المستويين الوطني والدولي".
وجّه وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، رسالة إلى الشعب اليمني، مؤكداً دعم المملكة الكامل لاستعادة الدولة اليمنية ووحدة أراضيها من خلال الجهود المشتركة مع تحالف دعم الشرعية في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل".