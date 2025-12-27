دعوة من خامنئي!

يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الأحد في فلوريدا، لمناقشة خطة إنهاء الحرب، في إطار مفاوضات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، وفق وكالة "الصحافة الفرنسية".
أكدت وزارة الخارجية الكويتية على "دعم دولة الكويت التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كافة أراضيها"، معربة عن رفض الكويت "لما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم أرض الصومال".
وجّه وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، رسالة إلى الشعب اليمني، مؤكداً دعم المملكة الكامل لاستعادة الدولة اليمنية ووحدة أراضيها من خلال الجهود المشتركة مع تحالف دعم الشرعية في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل".