انفجارات قوية في كييف تستبق لقاء ترامب وزيلينسكي

وفي كييف، سُمعت سلسلة من الانفجارات القوية ليل الجمعة السبت، وسط تحذيرات من الجيش بشأن تهديدات بصواريخ وطائرات مسيرة لمناطق مختلفة في أوكرانيا. وأسفرت الهجمات الليلية عن حريق في مبنى سكني، وأصيب خمسة أشخاص على الأقل، نُقل أربعة منهم إلى المستشفى، بحسب رئيس بلدية العاصمة، فيتالي كليتشكو.
أشاد المرشد الأعلى الإيراني، السيد علي خامنئي، بـ"مواجهة شباب إيران للهجوم العنيف للجيش الأميركي وذيله في المنطقة"، مؤكداً أن "الحاجة الملحّة اليوم هي إلى نظام إسلامي عادل على المستويين الوطني والدولي".
أكدت وزارة الخارجية الكويتية على "دعم دولة الكويت التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كافة أراضيها"، معربة عن رفض الكويت "لما تم الإعلان عنه مؤخراً بشأن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم أرض الصومال".
وجّه وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، رسالة إلى الشعب اليمني، مؤكداً دعم المملكة الكامل لاستعادة الدولة اليمنية ووحدة أراضيها من خلال الجهود المشتركة مع تحالف دعم الشرعية في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل".