الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات الانتقالي الجنوبي

مسؤول العلاقات العامة والإعلام في مخيم عين الحلوة عبد الهادي أسدي لـ"الجديد":ملتزمون بما ورد في البيان الرئاسي لجهة تسليم السلاح وقد جرى اليوم تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل داخل المخيم