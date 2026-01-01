مخطط إرهابي ليلة رأس السنة؟.. الداخلية السورية تكشف

وأوضحت الوزارة أنه،" في إطار الاستجابة الاستباقية، جرى اتخاذ إجراءات أمنية
مشددة شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، وإقامة حواجز تفتيش في مختلف مناطق المدينة.
وأضاف البيان أنه أثناء قيام إحدى نقاط التفتيش في منطقة باب الفرج بمدينة حلب بمهامها، اشتبه أحد العناصر بشخص تبيّن لاحقًا انتماؤه لتنظيم "داعش
"، وأثناء محاولة التحقق من وضعه أقدم الإرهابي على إطلاق النار، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الشرطة، قبل أن يُفجّر نفسه، الأمر الذي أسفر عن إصابة عنصرين أثناء محاولتهما التدخل لإلقاء القبض عليه".
وختمت الداخلية السورية
بتقديم "أحرّ مشاعر التعزية لذوي الشهيد البطل، متمنية الشفاء العاجل للمصابين"، ومشددة على أن" الروح البطولية التي تحلّى بها عناصرها كانت عاملاً حاسمًا في إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف حياة المدنيين الآمنين خلال احتفالات رأس السنة".