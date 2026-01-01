مخطط إرهابي ليلة رأس السنة؟.. الداخلية السورية تكشف

أعلنت ، في بيان اوردته وكالة الأنباءالسورية"سانا"، أنه "في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب، ونتيجة المتابعة الدقيقة لتحركات خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وبناءً على التعاون المعلوماتي مع الجهات الشريكة في هذا المجال، توافرت معلومات حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب، عبر استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية".