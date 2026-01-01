في ايران.. مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان اوردته وكالة الأنباءالسورية"سانا"، أنه "في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب، ونتيجة المتابعة الدقيقة لتحركات خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وبناءً على التعاون المعلوماتي مع الجهات الشريكة في هذا المجال، توافرت معلومات حول نية التنظيم تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات تستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب، عبر استهداف الكنائس وأماكن التجمعات المدنية".
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل رأس السنة في مارالاغو بولاية فلوريدا عن أمنيته للعام الجديد.وقال ترامب ردا على سؤال بشأن أمنيته لعام 2026: "السلام على الأرض"، وهي الأمنية ذاتها التي تمناها خلال عام 2025 مع بدء ولايته الثانية.وكان قد حضر حفل رأس السنة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.