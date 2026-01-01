في ايران.. مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن

وقعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في جنوب غربي الخميس، وفق ما أفادت وكالة "فارس" للأنباء، في اليوم الخامس لتجمّعات متفرقة تنظّم احتجاجا على غلاء المعيشة في مدن عدة في البلاد، بحسب ما أوردت "فرانس برس".







