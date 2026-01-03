"شاهدت العملية مباشرة" ترامب يكشف تفاصيل اعتقال مادورو

وقال ، في مقابلة مع " "، إن “العملية أُرجئت أربعة أيام بانتظار تحسّن الظروف الجوية”، مشيرًا إلى أهمية اختيار التوقيت والظروف المثلى قبل تنفيذ المهمة.

وأضاف: “أنا أتخذ القرار الآن بشأن ما سيحدث لقيادة في المرحلة المقبلة”، مؤكدًا أن “لن تسمح لأي شخص بمواصلة ما قام به مادورو”. وتابع أن الرئيس الفنزويلي “حاول التفاوض في النهاية”، مضيفًا: “قلت لا”، ومعتبرًا أن مادورو “مسؤول عن مقتل 300000 أميركي سنويًا بسبب المخدرات”.

وفي ما يتعلق بتفاصيل العملية، قال ترامب إن “ الأميركية اعتقلت مادورو من داخل حصن”، مشددًا على أن العملية لم تسفر عن سقوط أي قتيل أميركي.

وأضاف: “شاهدت العملية مباشرة عبر البث الحي، وكانت أشبه ببرنامج تلفزيوني”.

وأشار ترامب في ختام حديثه إلى أن الولايات المتحدة “ستنخرط بقوة في قطاع الفنزويلي” بعد اعتقال مادورو، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الموارد الحيوية للبلاد.

ويُذكر أن هذه الخطوة الأميركية المفاجئة جاءت بعد أشهر من التوتر بين وكراكاس، حيث أعلنت القوات الأميركية مرارًا استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات.

كما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في البحر الكاريبي بشكل كبير، ونشرت حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر. فورد، إلى جانب سفن حربية أخرى، ومقاتلات، وقاذفة بعيدة المدى