4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

في المكسيك.. قتيلان ومنازل مدمرة جراء زلزال

2026-01-03 | 01:23
في المكسيك.. قتيلان ومنازل مدمرة جراء زلزال
في المكسيك.. قتيلان ومنازل مدمرة جراء زلزال

أسفر زلزال بلغت قوته 6.5 درجات ضرب جنوب غرب المكسيك عن مقتل شخصين على الأقل، متسببا بتدمير عدد كبير من المنازل قرب مركزه على ساحل المحيط الهادئ، وفق السلطات المحلية.

وسجّلت الهزة الأرضية عند الساعة 07:58 بالتوقيت المحلي، ما دفع سكان العاصمة مكسيكو إلى مغادرة منازلهم على عجل، في مشاهد طغت عليها حالة من الذعر، حيث شوهد بعض السكان بملابس النوم في الشوارع.
واضطرت رئيسة البلاد كلاوديا شينباوم إلى إخلاء القصر الرئاسي أثناء عقد مؤتمرها الصحافي الصباحي الدوري، بعد انطلاق صفارات الإنذار الخاصة بالزلازل، قبل أن تعود بعد دقائق مع الصحافيين.
وأوضحت شينباوم أن مركز الزلزال حُدّد على بعد نحو 15 كيلومترا من بلدة سان ماركوس في ولاية غيريرو الجنوبية، أي ما يقارب 230 كيلومترا من العاصمة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية لا تفيد بوقوع أضرار كبيرة في مكسيكو أو غيريرو.
وفي حصيلة أولية، أعلنت سلطات العاصمة وفاة رجل يبلغ 60 عاما جراء حادث سقوط أثناء مغادرته منزله، فيما أفادت رئيسة بلدية مكسيكو كلارا بروغادا بإصابة 12 شخصا بجروح.
وكانت بلدة سان ماركوس الأكثر تضررا، وهي تقع قرب مدينة أكابولكو الساحلية التي يقطنها نحو 650 ألف نسمة. وقالت حاكمة ولاية غيريرو إيفلين سالغادو إن امرأة في الخمسينات من عمرها قتلت بعدما انهار منزلها فوقها.
من جهته، أعلن رئيس بلدية سان ماركوس ميسائيل لورينزو كاستيلو أن نحو خمسين منزلا دمّروا بالكامل، مشيرا إلى أن جميع منازل البلدة تعرضت لتصدعات متفاوتة.
 
في المكسيك.. قتيلان ومنازل مدمرة جراء زلزال

عربي و دولي

المكسيك

زلزال

ا ف ب: مقتل عنصر أمن "بالرصاص" في إيران
03:03
سي بي إس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: ترامب أعطى الضوء الأخضر للجيش لتنفيذ ضربات بفنزويلا قبل أيام من بدء العملية
02:54
وزير الخارجية الفنزويلي: الرئيس الفنزويلي أمر بنشر فوري لجميع قوات الدفاع الشعبي في أرجاء البلاد كافة
02:54
وسائل إعلام فنزويلية: منزل وزير الدفاع الفنزويلي تعرض للقصف في حصن توينا العسكري ولا معلومات عن مصيره
02:53
الرئيس الفنزويلي يعلن حالة الطوارئ الوطنية في البلاد
02:46
وزير الخارجية الفنزويلي: سنواجه العدوان الإمبريالي بتفعيل كافة خطط الدفاع
02:44
