4 آب "الحقيقة الضائعة"
بيروت
11
o
البقاع
1
1
o
الجنوب
10
10
o
الشمال
8
8
o
جبل لبنان
7
7
o
كسروان
14
14
o
متن
14
o
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
05:04
شلالات جزين اليوم (فيديو)
2026-01-02
هل أصبحنا أسرى الشاشات؟ (شاهد الفيديو)
2026-01-02
لحظات من الرعب.. إنقاذ قارب على حافة سد - شاهد الفيديو
2026-01-02
حريق قاتل ليلة رأس السنة - شاهد الفيديو
2026-01-02
رياح تسقط مسنة أرضًا - شاهد الفيديو
عربي و دولي
ترامب: روبيو وهيغسيث ورئيس الأركان ربما سيديرون فنزويلا في المرحلة الأولى
2026-01-03 | 12:21
A-
A+
ترامب: روبيو وهيغسيث ورئيس الأركان ربما سيديرون فنزويلا في المرحلة الأولى
روبيو: نظام فنزويلا يتآمر على أميركا مع إيران وحزب الله
أكسيوس: الفريق الذي عمل على التحضير لعملية فنزويلا لأشهر ضمّ مستشار ترامب ستيفن ميلر ووزير الخارجية روبيو ووزير الدفاع هيغسيث ومدير "سي آي إيه"
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربات ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده خارج فنزويلا
ترامب: روبيو وهيغسيث ورئيس الأركان ربما سيديرون فنزويلا في المرحلة الأولى
عربي و دولي
روبيو
وهيغسيث
ورئيس
الأركان
سيديرون
فنزويلا
المرحلة
الأولى
في المكسيك.. قتيلان ومنازل مدمرة جراء زلزال
مواجهات عنيفة في إيران (فيديو)
16:38
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
16:38
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
16:30
رويترز: صادرات النفط الفنزويلية متوقفة تماما مع امتناع ناقلات النفط عن المغادرة وسط الاضطرابات السياسية
16:30
رويترز: صادرات النفط الفنزويلية متوقفة تماما مع امتناع ناقلات النفط عن المغادرة وسط الاضطرابات السياسية
15:41
نتنياهو: أهنئ الرئيس دونالد ترامب على قيادته الجريئة والتاريخية في سبيل الحرية والعدالة
15:41
نتنياهو: أهنئ الرئيس دونالد ترامب على قيادته الجريئة والتاريخية في سبيل الحرية والعدالة
عربي و دولي
16:38
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
محليات
16:34
ضوء أخضر لاستكمال الحرب! (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
16:30
رويترز: صادرات النفط الفنزويلية متوقفة تماما مع امتناع ناقلات النفط عن المغادرة وسط الاضطرابات السياسية
رويترز: طائرة تقل مادورو وصلت قبل قليل إلى نيويورك
16:38
رويترز: صادرات النفط الفنزويلية متوقفة تماما مع امتناع ناقلات النفط عن المغادرة وسط الاضطرابات السياسية
16:30
نتنياهو: أهنئ الرئيس دونالد ترامب على قيادته الجريئة والتاريخية في سبيل الحرية والعدالة
15:41
من غرفة العمليات.. ترامب يشرف على عملية اعتقال مادورو
14:13
رئيس الأركان الأميركي: ما حدث اليوم عرض قوي للقوة الأميركية
12:14
نفط ومخدرات ومهاجرون.. إليكم أبرز الخلافات بين أميركا وفنزويلا
11:52
05:06
نائبة الرئيس الفنزويلي: لا نعلم مكان مادورو وزوجته
10:06
بعد اعتقال مادورو.. تحذير إسرائيلي لإيران!
11:44
ترامب: العملية تمت بالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون الأميركية وسفننا في البحر كانت في حالة ترقب وجاهزية
15:41
نتنياهو: أهنئ الرئيس دونالد ترامب على قيادته الجريئة والتاريخية في سبيل الحرية والعدالة
2025-08-23
ناشر موقع "الكلمة أونلاين" سيمون أبو فاضل لـ الجديد: موضوع سلاح حزب الله بيد إيران ولن يُحسم في الداخل اللبناني
2025-12-25
صحافي اسرائيلي يزور ضريح نصرالله.. ويطلب صورة مع جريح "بيجر"!
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
2025-12-31
خلي عينك عالجديد وقول «الجديد» مش «الو» حتى تختم 2025 بجوائز مميزة وكاش💸
محليات
12:19
"ماذا تستفيد ايران؟".. نعيم قاسم: لتسليح الجيش اللبناني!
محليات
12:19
"ماذا تستفيد ايران؟".. نعيم قاسم: لتسليح الجيش اللبناني!
عربي و دولي
10:23
"مادورو على متن سفينة".. ترامب يكشف!
عربي و دولي
10:23
"مادورو على متن سفينة".. ترامب يكشف!
عربي و دولي
10:36
"كان يراقب موقع مادورو".. جاسوس لواشنطن في فنزويلا!
عربي و دولي
10:36
"كان يراقب موقع مادورو".. جاسوس لواشنطن في فنزويلا!
خاص الجديد
04:42
ارقام "الإنفلونزا" مرتفعة.. والمدارس الى الإقفال؟
خاص الجديد
04:42
ارقام "الإنفلونزا" مرتفعة.. والمدارس الى الإقفال؟
خاص الجديد
05:04
شلالات جزين اليوم (فيديو)
خاص الجديد
05:04
شلالات جزين اليوم (فيديو)
عربي و دولي
10:06
بعد اعتقال مادورو.. تحذير إسرائيلي لإيران!
عربي و دولي
10:06
بعد اعتقال مادورو.. تحذير إسرائيلي لإيران!
