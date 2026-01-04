الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار

أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية معلومات تُفيد بأنّ العملية الأميركية في فنزويلا كانت مقرّرة ليلة رأس السنة (31 كانون الأول / ديسمبر 2025)، حيث كانت وحدات كوماندوز نخبوية من الجيش الأميركي في حالة تأهّب في منطقة الكاريبي، وتستعدّ لاقتحام ملجأ مُحصَّن في كاراكاس لاعتقال مادورو وزوجته، إلّا أنّ حالة الطقس المضطربة حالت دون ذلك… "انتظروا وراقبوا".