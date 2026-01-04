بالصورة وهو مكبَّل.. مادورو في مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية

وصل ، السبت، إلى الأراضي الأميركية بعد اعتقاله في كراكاس ونقله إلى إثر عملية عسكرية خاطفة، يظهر وهو يسير مكبلاً ومحاطاً بعنصرين أمنيين في إحدى ممرات إدارة المخدرات الأميركية.ومن المفترض أن ينقل مادورو الذي وصل إلى مطار ستيوارت الدولي، بالمروحية إلى لمحاكمته على خلفية تهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.ونقلت شبكة تلفزيون «إن.بي.سي نيوز» الأميركية عن مسؤولين قولهم، إنهم يتوقعون مثول الرئيس المخلوع أمام المحكمة بحلول مساء الاثنين.في الوقت نفسه، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تفاصيبل التحفظ على مادورو عقب وصوله إلى في نيويورك.وقالت الصحيفة إن مادورو نقل إلى مانهاتن ثم إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات في . وأضافت أن طائرة هليكوبتر ستنقل مادورو بعد ذلك إلى مركز احتجاز فيدرالي، في انتظار محاكمته.ونقلت الصحيفة عن مسؤول فنزويلي قوله إن 40 شخصاً على الأقل بين مدنيين وعسكريين قتلوا في العملية العسكرية الأميركية التي نفذت فجر السبت لاعتقال مادورو وزوجته.