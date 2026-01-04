بالصورة وهو مكبَّل.. مادورو في مقر إدارة مكافحة المخدرات الأميركية

وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، السبت، إلى الأراضي الأميركية بعد اعتقاله في كراكاس ونقله إلى الولايات المتحدة
إثر عملية عسكرية خاطفة، يظهر وهو يسير مكبلاً ومحاطاً بعنصرين أمنيين في إحدى ممرات إدارة مكافحة
المخدرات الأميركية.
ومن المفترض أن ينقل مادورو الذي وصل إلى مطار ستيوارت الدولي، بالمروحية إلى نيويورك
لمحاكمته على خلفية تهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
ونقلت شبكة تلفزيون «إن.بي.سي نيوز» الأميركية عن مسؤولين قولهم، إنهم يتوقعون مثول الرئيس الفنزويلي
المخلوع نيكولاس مادورو
أمام المحكمة بحلول مساء الاثنين.
في الوقت نفسه، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية تفاصيبل التحفظ على مادورو عقب وصوله إلى قاعدة عسكرية
في نيويورك.
وقالت الصحيفة إن مادورو نقل إلى مانهاتن ثم إلى مقر إدارة مكافحة المخدرات في مدينة نيويورك
. وأضافت أن طائرة هليكوبتر ستنقل مادورو بعد ذلك إلى مركز احتجاز فيدرالي، في انتظار محاكمته.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول فنزويلي قوله إن 40 شخصاً على الأقل بين مدنيين وعسكريين قتلوا في العملية العسكرية الأميركية التي نفذت فجر السبت لاعتقال مادورو وزوجته.