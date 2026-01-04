الأخبار
05:17
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
03:31
ترامب يتناول العشاء بعد القبض على مادورو - شاهد الفيديو
01:19
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
2026-01-03
شلالات جزين اليوم (فيديو)
2026-01-02
هل أصبحنا أسرى الشاشات؟ (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
2026-01-04 | 12:32
A-
A+
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
ترامب: إن لم تفعل رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي الصواب فسوف تدفع ثمنًا أكبر مما دفعه مادورو
وزير الخارجية الفنزويلي: الرئيس الفنزويلي أمر بنشر فوري لجميع قوات الدفاع الشعبي في أرجاء البلاد كافة
آخر مقابلة للرئيس الفنزويلي مادورو قبل إعتقاله (فيديو)
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
عربي و دولي
الفنزويلي
يعترف
بديلسي
رودريغيز
رئيسة
بالوكالة
العودة الى الأعلى
مادورو مكبَّلًا في نيويورك - شاهد الفيديو
الخارجية الصينية: ندعو الولايات المتحدة إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار
13:02
أكسيوس: استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية في باريس غدا الإثنين
13:02
أكسيوس: استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية في باريس غدا الإثنين
12:35
ترامب: إن لم تفعل رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي الصواب فسوف تدفع ثمنًا أكبر مما دفعه مادورو
12:35
ترامب: إن لم تفعل رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي الصواب فسوف تدفع ثمنًا أكبر مما دفعه مادورو
12:33
وزير الدفاع الفنزويلي يدعو الشعب الى استئناف حياتهم الطبيعية
12:33
وزير الدفاع الفنزويلي يدعو الشعب الى استئناف حياتهم الطبيعية
محليات
13:30
أسبوع حاسم: اليونيفيل تغادر تدريجياً وحزب الله يتخذ احتياطات
محليات
13:25
معلومات لـ"الجديد": البحرية الإندونيسية تغادر مرفأ بيروت الاثنين ضمن التحضيرات لاستكمال مهام اليونيفيل قبل نهاية 2026
محليات
13:20
معلومات لـ"الجديد": معنيون في حزب الله اتخذوا إجراءات احتياطية الأيام الماضية تحسباً لأي طارئ
أكسيوس: استئناف المحادثات السورية الإسرائيلية في باريس غدا الإثنين
13:02
ترامب: إن لم تفعل رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي الصواب فسوف تدفع ثمنًا أكبر مما دفعه مادورو
12:35
وزير الدفاع الفنزويلي يدعو الشعب الى استئناف حياتهم الطبيعية
12:33
وزير الدفاع الفنزويلي يدين قتل الولايات المتحدة "بدم بارد" فريق حراسة مادورو
12:33
البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك والأوروغواي وإسبانيا ترفض أي مسعى خارجي "للسيطرة" على فنزويلا
12:32
غداة اعتقال مادورو.. نتنياهو يعلق
10:02
2026-01-02
رياح تسقط مسنة أرضًا - شاهد الفيديو
2025-12-30
السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر
2025-11-10
عن فيديو "الضرب المبرح".. بيان لقوى الأمن الداخلي
2025-09-06
في صيدا.. اطلق النار باتّجاه دورية لقوى الأمن
2025-12-08
بين قطر والسعودية.. قطار سريع
2025-10-10
وفاة ملاكم شاب في حادث مأساوي بالمكسيك
13:05
مقدمة النشرة المسائية 04-01-2026
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ اليسا في عام 2026 : سنرى الدمعة في عينيها
2026-01-01
مقدمة النشرة المسائية 01-01-2026
2025-12-31
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2025
محليات
03:32
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!
محليات
03:32
أميركا تُبلِغ لبنان… هذا ما تريده إسرائيل!
محليات
04:42
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
محليات
04:42
استعدوا… إليكم طقس الأيام المقبلة
محليات
04:50
صاروخ باليستي فوق الغازية.. ما القصة!
محليات
04:50
صاروخ باليستي فوق الغازية.. ما القصة!
محليات
05:17
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
محليات
05:17
صاروخ باليستي فوق الغازية! - شاهد الفيديو
عربي و دولي
01:21
بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟
عربي و دولي
01:21
بعد فنزويلا.. من هي الدول التي ستكون هدفًا لأميركا؟
محليات
16:34
ضوء أخضر لاستكمال الحرب! (شاهد الفيديو)
محليات
16:34
ضوء أخضر لاستكمال الحرب! (شاهد الفيديو)
