اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل

يجتمع مسؤولون سوريون وإسرائيليون رفيعو المستوى في ، يوم غد الإثنين، "لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة"، وفقا لما نقلته " عربية " عن مسؤول إسرائيلي ومصدر آخر مطلع لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات لمدة يومين، بمشاركة السوري أسعد الشيباني، إلى جانب مجموعة من المفاوضين الإسرائيليين من ضمنهم مستشاره العسكري رومان غوفمان، الذي تم ترشيحه لقيادة جهاز الاستخبارات (الموساد)، ومستشاره بالوكالة لشؤون الأمن القومي جيل رايش.



وجاء استئناف المحادثات نتيجة مباشرة لطلب من لرئيس الوزراء بنيامين ، خلال لقائهما الإثنين في فلوريدا، وفقا لما قاله مصدر مطلع لـ"أكسيوس".



وقال ترامب لنتنياهو إن "المفاوضات يجب أن تستمر للتوصل إلى اتفاق قريبا"، وهو ما وافق عليه رئيس وزراء ، لكنه شدد على ضرورة أن يحافظ أي اتفاق على الخطوط الحمراء ، بحسب مصدر الموقع.