"نحن قادمون".. رسائل رعب في اسرائيل!

تلقى عدد كبير من الإسرائيليين، عصر السبت، رسائل نصية قصيرة تضمنت "تهديداً"، مصدرها رقم بريطاني.







وتضمنت تهديدا باللغة جاء فيه: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"، في تلميح يُعتقد أنه يحاكي سيناريوهات هجمات صاروخية مشابهة لتلك التي وقعت خلال "حرب الأيام الـ12" مع .





وبحسب القناة "12" يأتي انتشار هذه الرسائل بعد أقل من أسبوع على رسائل مشابهة وصلت إلى إسرائيليين، زعمت أنها "الفرصة للنجاة"، وأرفقت بمعلومات شخصية من بينها أرقام هويات.



وبحسب خبراء، فإن هذه الرسائل تُرجّح أن تكون جزءا من عملية حرب نفسية وتضليل إعلامي تقف خلفها جهات إيرانية، في حين قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إن الأمر "لا يتجاوز محاولة لبث الذعر".