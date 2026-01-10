"نحن قادمون".. رسائل رعب في اسرائيل!

وتضمنت الرسالة
تهديدا باللغة الإنجليزية
جاء فيه: "نحن قادمون، انظروا إلى السماء عند منتصف الليل"، في تلميح يُعتقد أنه يحاكي سيناريوهات هجمات صاروخية مشابهة لتلك التي وقعت خلال "حرب الأيام الـ12" مع إيران
.
وبحسب القناة "12" الإسرائيلية
يأتي انتشار هذه الرسائل بعد أقل من أسبوع على رسائل مشابهة وصلت إلى إسرائيليين، زعمت أنها "الفرصة الأخيرة
للنجاة"، وأرفقت بمعلومات شخصية من بينها أرقام هويات.
وبحسب خبراء، فإن هذه الرسائل تُرجّح أن تكون جزءا من عملية حرب نفسية وتضليل إعلامي تقف خلفها جهات إيرانية، في حين قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل
إن الأمر "لا يتجاوز محاولة لبث الذعر".