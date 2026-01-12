عاجل
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
لا صحة للمعلومات عن تعطيل المدارس غدا بسبب العاصفة ووزيرة التربية لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
12
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
13:00
دعمًا للحكومة.. الاف المتظاهرين في طهران - شاهد الفيديو
11:32
5 رؤوس بشرية معلّقة على الشاطئ (شاهد الفيديو)
08:02
إحراق كتب الجغرافيا.. والسبب "فلسطين" (فيديو)
03:37
لجيل التسعينات.. لعبة من الذاكرة بنسخة متطورة (فيديو)
01:43
إسرائيل لم تتجاوب.. وقصفت كفرحتى! (فيديو)
عربي و دولي
عراقجي: الإنترنت سيعود قريبا إلى السفارات والوزارات
2026-01-12 | 02:25
A-
A+
عراقجي: الإنترنت سيعود قريبا إلى السفارات والوزارات
مقالات ذات صلة
"أ ف ب": انقطاع الإنترنت في إيران مستمر منذ أكثر من 84 ساعة (منظمة نتبلوكس)
منظمة نتبلوكس: استمرار انقطاع الإنترنت في إيران منذ أكثر من 60 ساعة (أ ف ب)
"أ ف ب": استمرار انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في إيران
عراقجي: الإنترنت سيعود قريبا إلى السفارات والوزارات
عربي و دولي
الإنترنت
سيعود
قريبا
السفارات
والوزارات
العودة الى الأعلى
"أ ف ب": انقطاع الإنترنت في إيران مستمر منذ أكثر من 84 ساعة (منظمة نتبلوكس)
عراقجي: لدينا الكثير من الوثائق التي تثبت تدخل أميركا وإسرائيل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
14:33
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
14:33
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
14:27
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
14:27
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
13:53
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: هناك تنسيق وثيق مع واشنطن بشأن إيران وسنعرف مسبقا ما سيقرره ترامب
13:53
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: هناك تنسيق وثيق مع واشنطن بشأن إيران وسنعرف مسبقا ما سيقرره ترامب
يحدث الآن
عربي و دولي
14:33
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
محليات
14:28
بالفيديو - بحيرة أمطار تشل المرور عند مدخل مخيم البداوي
عربي و دولي
14:27
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
اخترنا لك
أ ف ب: الطاقم الدبلوماسي الفرنسي غير الأساسي غادر إيران
14:33
وول ستريت جورنال عن مصادر: البيت الأبيض يبحث عرض إيران إجراء محادثات نووية وترامب يميل لتوجيه ضربات
14:27
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: هناك تنسيق وثيق مع واشنطن بشأن إيران وسنعرف مسبقا ما سيقرره ترامب
13:53
يديعوت أحرونوت عن وثائق: ميناء إيلات يعاني أخطر أزمة في تاريخه وإيراداته تراجعت إلى ما يقارب الصفر
13:41
ترامب: إذا قضت المحكمة العليا ضدنا في قضية الرسوم الجمركية فستكون هناك فوضى كاملة
13:40
دعمًا للحكومة.. الاف المتظاهرين في طهران - شاهد الفيديو
13:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-05
خطة حصر السلاح.. سيناريوهان لجلسة الحكومة
2026-01-08
حقيقة ارتباط تامر حسني ويارا السكري بعد انباء عودته الى بسمة بوسيل
2026-01-09
أ.ف.ب: الخطوط الجوية التركية تلغي رحلات الجمعة بين #اسطنبول وطهران
2025-11-12
بعد الهزة.. الدفاع المدني في مهمات ميدانية!
2025-12-15
بري يعارض وبشدّة!
2025-10-20
راعٍ جديد على قميص برشلونة
بالفيديو
بالفيديو
13:04
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2026
2026-01-11
مقدمة النشرة المسائية 11-01-2026
2026-01-10
مقدمة النشرة المسائية 10-01-2026
2026-01-10
مراسم دفن هلي الرحباني.. الجديد تواكب من بكفيا
2026-01-09
مقدمة النشرة المسائية 09-01-2026
2026-01-09
تصريح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي من عين التينة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:15
إشكال بعد غارة كفرحتى.. ما علاقة أمل و"حزب الله"؟ (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:15
إشكال بعد غارة كفرحتى.. ما علاقة أمل و"حزب الله"؟ (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:58
"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)
محليات
00:58
"حزب الله" لم يعد يمانع حصر السلاح.. مقابل؟ (المدن)
محليات
00:30
الحرب على لبنان.. مؤجلة؟ (الأخبار)
محليات
00:30
الحرب على لبنان.. مؤجلة؟ (الأخبار)
محليات
00:46
إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)
محليات
00:46
إذا تدخّل بحرب ايران واسرائيل.. حرب تدميرية ضد "حزب الله"! (نداء الوطن)
عربي و دولي
02:33
مجدداً.. خامنئي لـ ترامب: ستسقط مثل فرعون!
عربي و دولي
02:33
مجدداً.. خامنئي لـ ترامب: ستسقط مثل فرعون!
خاص الجديد
06:25
ابتزاز وانتحال صفة وغيرها.. القضاء يدعي على "أبو عمر" وعريمط ونجله
خاص الجديد
06:25
ابتزاز وانتحال صفة وغيرها.. القضاء يدعي على "أبو عمر" وعريمط ونجله
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026