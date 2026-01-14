بعد تهديدات ترامب.. ايران تتوعد: سنقصف أهدافاً أميركية!

قال مسؤول ​إيراني كبير لرويترز، إن "طهران حذرت ‌دول المنطقة من أنها ستقصف ⁠القواعد العسكرية الأميركية في تلك ‌الدول ​في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة"، وذلك بعد تهديدات الرئيس ​دونالد .

