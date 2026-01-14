عاجل
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
12
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:00
مدعى عليه في ملف المرفأ.. هل يصبح مديرا عاما للجمارك؟
07:43
الحرس الثوري.. من هم وما هي قدراتهم؟ (فيديو)
03:07
رسالة من جندي إيراني لترامب (فيديو)
2026-01-13
لطلاب الطب.. رسالة "سيئة" من ماسك وأخوانه - شاهد الفيديو
2026-01-13
بين لبنان وسوريا انهيار جسر حدودي - شاهد الفيديو
عربي و دولي
نيويورك تايمز عن مسؤولين: البنتاغون قدم لترامب خيارات لأهداف بإيران تشمل برنامجها النووي ومواقع الصواريخ
2026-01-14 | 11:23
A-
A+
نيويورك تايمز عن مسؤولين: البنتاغون قدم لترامب خيارات لأهداف بإيران تشمل برنامجها النووي ومواقع الصواريخ
مقالات ذات صلة
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: الخيارات في إيران تشمل هجوما إلكترونيا وضرب جهاز الأمن الداخلي
نتنياهو: موقفي أنا وترامب واضح لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي أو ترميم صناعة الصواريخ البالستية
نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أميركيين: لدينا 3 مدمرات مزودة بالصواريخ في منطقة الشرق الأوسط
نيويورك تايمز عن مسؤولين: البنتاغون قدم لترامب خيارات لأهداف بإيران تشمل برنامجها النووي ومواقع الصواريخ
عربي و دولي
تايمز
مسؤولين:
البنتاغون
لترامب
خيارات
لأهداف
بإيران
برنامجها
النووي
ومواقع
الصواريخ
العودة الى الأعلى
تلفيزيون سوريا: "قسد" تستهدف منازل المدنيين ونقاطاً للجيش السوري شرقي حلب
ترامب: يبدو لي أن القيادة الإيرانية تصرفت بشكل سيئ للغاية لكن هذا لم يتم تأكيده بعد
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:05
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
15:05
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
13:48
هيئة البث: بحسب التقديرات الإسرائيلية قد تكون العملية الأميركية في إيران مركّبة تجمع بين وسائل سيبرانية وضربة عسكرية
13:48
هيئة البث: بحسب التقديرات الإسرائيلية قد تكون العملية الأميركية في إيران مركّبة تجمع بين وسائل سيبرانية وضربة عسكرية
13:10
الشرع: تنظيم قسد هاجمنا في حلب وحاول عرقلة معركة التحرير ثم توسّع إلى مناطق استراتيجية بالمدينة
13:10
الشرع: تنظيم قسد هاجمنا في حلب وحاول عرقلة معركة التحرير ثم توسّع إلى مناطق استراتيجية بالمدينة
يحدث الآن
محليات
15:11
بوليتيكو: السفارة البريطانية في طهران تعلق عملها بشكل مؤقت
عربي و دولي
15:05
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
محليات
15:04
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
اخترنا لك
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
15:05
هيئة البث: بحسب التقديرات الإسرائيلية قد تكون العملية الأميركية في إيران مركّبة تجمع بين وسائل سيبرانية وضربة عسكرية
13:48
الشرع: تنظيم قسد هاجمنا في حلب وحاول عرقلة معركة التحرير ثم توسّع إلى مناطق استراتيجية بالمدينة
13:10
ويتكوف: نعلن اليوم بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
11:46
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: روبيو قد يتصل اليوم مع نتنياهو بشأن الوضع في إيران
11:44
محاولة اغتيال نتنياهو.. ضابط سابق في الشاباك يكشف!
11:30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
13:09
معلومات الجديد: لقاءات سياسية استبقت لقاء الدبلوماسيين برئيس الجمهورية وبناء على موقف لبنان من دور قطر الداعم للجيش أدخلت الدوحة إلى اللقاء الذي كان مقرراً ثلاثياً وتحول إلى خماسي
2025-12-30
مراسل الجديد: دخول 3 شاحنات للجيش اللبناني إلى مخيم عين الحلوة إيذانًا بالبدء بعملية تسلّم السلاح ومن المرجّح أن يدلي أحد مسؤولي حركة فتح بتصريح بعد الانتهاء
11:44
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: روبيو قد يتصل اليوم مع نتنياهو بشأن الوضع في إيران
2026-01-10
"فرّوا من شاتيلا عبر الحدود اللبنانية - السورية"..تركيا توقف أحد أخطر تجّار المخدرات
12:59
مصادر دبلوماسية للجديد: غالبية الطلاب اللبنانيين في إيران غادروا منذ انقطاع الانترنت
08:42
عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. "حزب الله" يصدر بياناً!
بالفيديو
بالفيديو
13:19
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
07:19
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2026-01-13
نادين خوري: تيم حسن موتني.. و هكذا وصفت كل من امل عرفة وكاريس بشار وسلاف فواخرجي وسلافة معمار
2026-01-13
كم عريس طلب يد نادين خوري؟ وهي تعلق: العانس صارت عالة على اهلها
2026-01-13
مقدمة النشرة المسائية 13-01-2026
2026-01-12
مقدمة النشرة المسائية 12-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:42
عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. "حزب الله" يصدر بياناً!
محليات
08:42
عن القرار بحق الجماعة الاسلامية.. "حزب الله" يصدر بياناً!
محليات
07:06
عائلة تعرضت للإختناق.. وبيان للدفاع المدني
محليات
07:06
عائلة تعرضت للإختناق.. وبيان للدفاع المدني
محليات
06:51
بعد مواقف رجي.. هيئة أبناء العرقوب: لمحاسبته!
محليات
06:51
بعد مواقف رجي.. هيئة أبناء العرقوب: لمحاسبته!
عربي و دولي
06:36
"لا يجوز لإسرائيل".. ماذا دار بين بري ولودريان؟
عربي و دولي
06:36
"لا يجوز لإسرائيل".. ماذا دار بين بري ولودريان؟
محليات
07:19
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
محليات
07:19
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
خاص الجديد
03:07
رسالة من جندي إيراني لترامب (فيديو)
خاص الجديد
03:07
رسالة من جندي إيراني لترامب (فيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026