لقاءات دبلوماسية في عين التينة.. على رأسهم الموفد السعودي

بري استقبل أيضاً الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب
عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل
.
كما استقبل رئيس المجلس رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس
برئاسة حسن ضناوي في زيارة بروتوكولية بعد مباشرة مجلس الإدارة لمهامه ، اللقاء كان ايضاً مناسبة للبحث في عمل المنطقة وسبل تنشيطها وتفعيل دورها.
وبعد الظهر تابع الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.