لقاءات دبلوماسية في عين التينة.. على رأسهم الموفد السعودي

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة الاردنية جعفر حسان والوفد المرافق بحضور سفير الأردنية الهاشمية في وليد الحديد ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة الأردنية الهاشمية.

