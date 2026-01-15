"براً وجواً وبحراً".. ماكرون يتحدى ترامب!

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن بلاده نشرت "مجموعة أولى من العسكريين" في غرينلاند في إطار بعثة أوروبية، وسترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية الى التابعة للدنمارك والمتمتعة بحكم ذاتي، والتي ترغب إدارة الرئيس الأميركي بالاستحواذ عليها.



وقال ماكرون إن "على والأوروبيين أن يواصلوا التواجد في أي مكان تتعرض مصالحهم فيه للتهديد، من دون تصعيد، لكن من دون أي مساومة على صعيد احترام الأراضي".



وشدد خلال الى العسكريين في قاعدة جوية قرب مرسيليا بجنوب فرنسا، على أن "دور" يقتضي بأن "تكون الى جانب دولة ذات سيادة لحماية أراضيها".