إيران تحت المراقبة… ونصيحة عاجلة لترامب

وحسب الصحيفة الأميركية، فإن مسؤولين أميركيين وشركاءهم في أبلغوا أن النظام قد لا يسقط بفعل حملة قصف مكثفة، لكن ذلك التحرك قد يؤدي إلى اندلاع صراع أوسع نطاقا.

ووفقا للمسؤولين أنفسهم فإن هجمات أصغر حجما على أهداف إيرانية من شأنها أن ترفع معنويات المحتجين، لكنها لن تغير في نهاية المطاف من إصرار النظام الإيراني على قمعهم.

وفي الخلاصة تنقل وول ستريت عن المصادر ذاتها أن الرئيس لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الإجراء الذي سيتخذه في حق لكنه طلب تجهيز القدرات العسكرية تحسبا لإصدار أمر بشن هجوم كبير.