4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

إيران تحت المراقبة… ونصيحة عاجلة لترامب

2026-01-16 | 01:05
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس ترامب سيراقب في الوقت الحالي كيفية تعامل طهران مع المحتجين قبل اتخاذ قرار بشأن أي هجوم عسكري، فيما قال مستشاروه إن واشنطن ستحتاج لمزيد من المقدرات العسكرية بالشرق الأوسط، لشن ضربة واسعة النطاق أو لحماية القوات الأميركية وحلفائها مثل إسرائيل في حال ردت إيران.

وحسب الصحيفة الأميركية، فإن مسؤولين أميركيين وشركاءهم في الشرق الأوسط أبلغوا البيت الأبيض أن النظام الإيراني قد لا يسقط بفعل حملة قصف مكثفة، لكن ذلك التحرك قد يؤدي إلى اندلاع صراع أوسع نطاقا.

ووفقا للمسؤولين أنفسهم فإن هجمات أصغر حجما على أهداف إيرانية من شأنها أن ترفع معنويات المحتجين، لكنها لن تغير في نهاية المطاف من إصرار النظام الإيراني على قمعهم.

وفي الخلاصة تنقل وول ستريت عن المصادر ذاتها أن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن الإجراء الذي سيتخذه في حق إيران لكنه طلب تجهيز القدرات العسكرية تحسبا لإصدار أمر بشن هجوم كبير.

اتصال بين عبد العاطي والرئيس سلام: مصر تؤكد دعم لبنان وسيادته
اتصال بين عبد العاطي والرئيس سلام: مصر تؤكد دعم لبنان وسيادته

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

السفارة الأميركية تنشر بيان العقوبات "دعماً للشعب الإيراني"
السفارة الأميركية تنشر بيان العقوبات "دعماً للشعب الإيراني"

نشرت السفارة الأميركية نص بيان النائب الأول للمتحدث الرسمي توماس بيغوت تحدث فيه عن عقوبات أميركية لدعم الشعب الإيراني الشجاع، وجاء في نص البيان الآتي:

الرئاسة الألمانية: الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور برلين الثلاثاء
اتصال بين عبد العاطي والرئيس سلام: مصر تؤكد دعم لبنان وسيادته
السفارة الأميركية تنشر بيان العقوبات "دعماً للشعب الإيراني"
"لفتة الرائعة".. جائزة نوبل للسلام لترامب
ترامب يعلن دعمه لحكومة التكنوقراط الفلسطينية في غزة
ترامب: أدعم حكومة التكنوقراط الفلسطينية
