السفارة الأميركية تنشر بيان العقوبات "دعماً للشعب الإيراني"

"بينما يواصل الشعب الشجاع نضاله من أجل حقوقه الأساسية، يردّ النظام الإيراني بالعنف والقمع الوحشي ضد أفراد شعبه. وردًا على ذلك، فإن تُدرِج سجن فرديس سيئ السمعة على قائمة ، وهو مؤسسة عانت فيها النساء من معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.

في الوقت نفسه، تفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على العديد من المسؤولين الأمنيين الإيرانيين، بمن فيهم أمين للأمن القومي علي لاریجانی، بالإضافة إلى ذلك، تُدرج وزارة الخزانة 18 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكات "المصارف الموازية" التي تقوم بغسل عائدات مبيعات والبتروكيماويات الإيرانية. ويُعد هذا الإجراء أيضًا استكمالًا لتنفيذ مذكرة الرئاسية الرقم 2 لعام 2025.

إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يحتج من أجل حقوقه الطبيعية. ويواصل النظام تمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار وخبيثة في جميع أنحاء ، بدلا من الاستثمار في رعاية ورخاء شعبه في الداخل. سنواصل منع النظام من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي طالما استمر في قمع الشعب الإيراني.

تأتي الإجراءات التي اتُخذت بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13553، الذي يُجيز فرض عقوبات على بعض الأشخاص فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قِبل الحكومة الإيرانية؛ والأمر التنفيذي رقم 13876، الذي يُجيز فرض عقوبات على المرشد الأعلى لإيران والجهات التابعة له؛ والأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات والقطاع المالي الإيراني؛ وقانون خصوم أميركا من خلال العقوبات".