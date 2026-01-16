اتصال بين عبد العاطي والرئيس سلام: مصر تؤكد دعم لبنان وسيادته

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس نواف سلام.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى ان الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت الداعم للبنان واحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيه، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدا دعم المؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بما يصون مصالح الشعب اللبناني الشقيق.



فى هذا السياق، أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير للجهود التى تبذلها الدولة اللبنانية الشقيقة فى سبيل بسط سلطاتها الكاملة على جميع أراضيها، مرحبا بإعلان إنجاز المرحلة الاولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، مؤكدا أنها خطوة تعكس التزاما واضحا بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية.



وشدد الوزير عبد العاطى على رفض مصر الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ بما يضمن انسحاب الفوري وغير المنقوص ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية، معربا عن الرفض الكامل لاى محاولات للتصعيد العسكرى تمس وحدة وسيادة وسلامة الاراضى اللبنانية.