اتصال هاتفي بين ترامب والشرع.. وهذا ما دار بينهما

وأفادت الرئاسة في بيان أن الرئيسين أكدا أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، ودعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار. وأضاف البيان: «شدّد الجانبان على ضرورة ضمان حقوق وحماية الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية».

وتابع البيان: «اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في تنظيم وإنهاء تهديداته، كما عبّر الرئيسان عن تطلع لرؤية قوية وموحّدة، قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية».

وختم البيان: «جرى خلال الاتصال بحث عدد من الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية منح سوريا فرصة للانطلاق نحو مستقبل أفضل».