تسجيل الدخول
12:54
ما الذي يخفيه ماكرون خلف نظارته؟ - شاهد الفيديو
11:19
كذبة غرينلاند وحجمها الحقيقي (شاهد الفيديو)
09:38
توغلات وتفجيرات إسرائيلية في قرى الحافة الأمامية .. ومراسل الجديد ينقل المشهد من كفركلا
08:37
شهادة تقدير لقطة (فيديو)
05:34
"لم تطلق رصاصة واحدة من لبنان" (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
الرئاسة السورية: تنفيذ التفاهم سيبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم
2026-01-20 | 10:22
A-
A+
الرئاسة السورية: تنفيذ التفاهم سيبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم
إنطلاق المرحلة الثامنة من عودة النازحين السوريين
“المؤثر الحقيقي” الليلة على يوتيوب الجديد فن الساعة 9 مساءً
الرئاسة العراقية تنفي مصادقتها على قرار اعتبار أنصار الله وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية
الرئاسة السورية: تنفيذ التفاهم سيبدأ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم
عربي و دولي
السورية:
تنفيذ
التفاهم
سيبدأ
اعتبارا
الساعة
الثامنة
اليوم
ترامب: قادة أوروبا لن يعارضوا كثيراً محاولتي شراء غرينلاند
المنتدى الاقتصادي العالمي ألغى مشاركة عراقجي.. والأخير يعلّق
13:31
ترامب: أحد أسباب تحركي بقوة ضد فنزويلا هي فتح السجون ودفع مهاجرين للهجرة للولايات المتحدة
13:31
ترامب: أحد أسباب تحركي بقوة ضد فنزويلا هي فتح السجون ودفع مهاجرين للهجرة للولايات المتحدة
12:55
بالصور- وزير الدفاع يجول في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري ويلتقي أمير دولة قطر
12:55
بالصور- وزير الدفاع يجول في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري ويلتقي أمير دولة قطر
12:12
القناة 12: من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر آيباك في منتصف شهر شباط ويلتقي مرة أخرى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب
12:12
القناة 12: من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر آيباك في منتصف شهر شباط ويلتقي مرة أخرى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب
عربي و دولي
13:31
ترامب: أحد أسباب تحركي بقوة ضد فنزويلا هي فتح السجون ودفع مهاجرين للهجرة للولايات المتحدة
محليات
13:18
الميكانيزم مأزومة.. ولبنان لا يملك بديلاً
مقدمة النشرة المسائية
13:12
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
ترامب: أحد أسباب تحركي بقوة ضد فنزويلا هي فتح السجون ودفع مهاجرين للهجرة للولايات المتحدة
13:31
بالصور- وزير الدفاع يجول في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري ويلتقي أمير دولة قطر
12:55
القناة 12: من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر آيباك في منتصف شهر شباط ويلتقي مرة أخرى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب
12:12
وزارة الداخلية السورية: قوى الأمن الداخلي باشرت ضبط الوضع في مخيم الهول شرقي الحسكة
11:59
"تفاهم جديد" بين الحكومة السورية وقسد… هذه أبرز بنوده
11:31
الحجار من البحرين: علاقات أخوية راسخة وتعاون أمني متقدّم بين البلدين
10:36
10:36
الحجار من البحرين: علاقات أخوية راسخة وتعاون أمني متقدّم بين البلدين
13:02
معلومات الجديد: خلال الجولة الثانية من التفاوض أصرّ لبنان على إصدار بيان من لجنة الميكانيزم يشيد بنجاح الجيش في جنوب الليطاني لكن إسرائيل قطعت الطريق بإصدار نتنياهو بياناً منفصلًا
13:08
معلومات الجديد: لم يطرح على لبنان رسمياً رفع تمثيله السياسي في اللجنة ولكن هذا الأمر كان سيأتي تلقائياً في حال نجحت الميكانيزم في عملها
13:12
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
12:12
القناة 12: من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر آيباك في منتصف شهر شباط ويلتقي مرة أخرى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب
2026-01-18
حسين أيوب لـ"وهلق شو": قرار الحرب في لبنان او سوريا او ايران بيد أميركا
13:12
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
محليات
06:13
منخفض جوي متوسط.. استعدوا!
محليات
06:13
منخفض جوي متوسط.. استعدوا!
محليات
00:23
"حزب الله" بدأ يفقد السيطرة على قاعدته الجماهيرية؟! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:23
"حزب الله" بدأ يفقد السيطرة على قاعدته الجماهيرية؟! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:39
"لكمة رادعة" لـ ايران.. وإلا!
محليات
00:39
"لكمة رادعة" لـ ايران.. وإلا!
عربي و دولي
00:47
"راية حمراء".. الجيش الإسرائيلي بخطر!
عربي و دولي
00:47
"راية حمراء".. الجيش الإسرائيلي بخطر!
محليات
01:56
بري: "صفر".. وعن لقائه بالأمير يزيد بن فرحان: "ممتاز وايجابي"!
محليات
01:56
بري: "صفر".. وعن لقائه بالأمير يزيد بن فرحان: "ممتاز وايجابي"!
عربي و دولي
01:28
ترامب مجدداً.. وأسعار تاريخية للذهب!
عربي و دولي
01:28
ترامب مجدداً.. وأسعار تاريخية للذهب!
