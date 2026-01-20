توم براك: الولايات المتحدة لا ترغب في وجود عسكري طويل الأمد في سوريا

معلومات الجديد: خلال الجولة الثانية من التفاوض أصرّ لبنان على إصدار بيان من لجنة الميكانيزم يشيد بنجاح الجيش في جنوب الليطاني لكن إسرائيل قطعت الطريق بإصدار نتنياهو بياناً منفصلًا