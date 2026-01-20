الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
10
o
البقاع
-5
o
الجنوب
9
o
الشمال
5
o
جبل لبنان
4
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
12:54
ما الذي يخفيه ماكرون خلف نظارته؟ - شاهد الفيديو
11:19
كذبة غرينلاند وحجمها الحقيقي (شاهد الفيديو)
09:38
توغلات وتفجيرات إسرائيلية في قرى الحافة الأمامية .. ومراسل الجديد ينقل المشهد من كفركلا
08:37
شهادة تقدير لقطة (فيديو)
05:34
"لم تطلق رصاصة واحدة من لبنان" (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
القناة 12: من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر آيباك في منتصف شهر شباط ويلتقي مرة أخرى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب
2026-01-20 | 12:12
A-
A+
القناة 12: من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر آيباك في منتصف شهر شباط ويلتقي مرة أخرى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب
مقالات ذات صلة
ترامب: الجيش الأميركي اعتقل مادورو مع زوجته في منتصف الليل
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: الولايات المتحدة شنت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل
القناة 12: من المتوقع أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر آيباك في منتصف شهر شباط ويلتقي مرة أخرى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب
عربي و دولي
المتوقع
يغادر
الوزراء
بنيامين
نتنياهو
مؤتمر
آيباك
منتصف
ويلتقي
بالرئيس
الأميركي
دونالد
ترامب
العودة الى الأعلى
ترامب: قادة أوروبا لن يعارضوا كثيراً محاولتي شراء غرينلاند
المنتدى الاقتصادي العالمي ألغى مشاركة عراقجي.. والأخير يعلّق
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:29
ترامب: نحتاج غرينلاند لأسباب أمنية وسنتوصل إلى حل يرضي النيتو ويرضينا أيضا
15:29
ترامب: نحتاج غرينلاند لأسباب أمنية وسنتوصل إلى حل يرضي النيتو ويرضينا أيضا
15:19
من داخل مخيم الهول.. الجديد تنشر فيديوهات بعد فرار عناصر قسد - شاهد التقرير
15:19
من داخل مخيم الهول.. الجديد تنشر فيديوهات بعد فرار عناصر قسد - شاهد التقرير
13:59
ترامب: الأمم المتحدة لم تكن مفيدة للغاية وكان يجب على المنظمة أن تنهي جميع الحروب التي قمت أنا بإنهائها
13:59
ترامب: الأمم المتحدة لم تكن مفيدة للغاية وكان يجب على المنظمة أن تنهي جميع الحروب التي قمت أنا بإنهائها
يحدث الآن
خاص الجديد
16:33
في حرب؟ - شاهد الفيديو
فن
15:40
جورجيت صايغ تهاجم زواج ملحم بركات من مي حريري وتوجه لها رسالة حادة
عربي و دولي
15:29
ترامب: نحتاج غرينلاند لأسباب أمنية وسنتوصل إلى حل يرضي النيتو ويرضينا أيضا
اخترنا لك
ترامب: نحتاج غرينلاند لأسباب أمنية وسنتوصل إلى حل يرضي النيتو ويرضينا أيضا
15:29
من داخل مخيم الهول.. الجديد تنشر فيديوهات بعد فرار عناصر قسد - شاهد التقرير
15:19
ترامب: الأمم المتحدة لم تكن مفيدة للغاية وكان يجب على المنظمة أن تنهي جميع الحروب التي قمت أنا بإنهائها
13:59
ترامب: شركات النفط تستعد لضخ استثمارات ضخمة في فنزويلا
13:56
ترامب: أحد أسباب تحركي بقوة ضد فنزويلا هي فتح السجون ودفع مهاجرين للهجرة للولايات المتحدة
13:31
بالصور- وزير الدفاع يجول في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري ويلتقي أمير دولة قطر
12:55
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-12
في طهران.. تظاهرات دعما للحكومة
2026-01-16
بين زيارة عراقجي وموقف "الحزب"… أين لبنان من الظروف الراهنة؟ (الجمهورية)
2026-01-02
مصدر قضائي لـ"الجديد": من المرجح أن يحدد القاضي الحجار لاحقا جلسات مواجهة بين الحسيان والشيخ خلدون عريمط وعدد من الشهود
2025-12-12
وفاة صانع المحتوى أبو مرداع بحادث سير يهز السوشيال ميديا
05:34
"لم تطلق رصاصة واحدة من لبنان" (شاهد الفيديو)
2026-01-18
رسالة من طفلة لترامب (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
13:12
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
06:13
منخفض جوي متوسط.. استعدوا!
محليات
06:13
منخفض جوي متوسط.. استعدوا!
محليات
00:23
"حزب الله" بدأ يفقد السيطرة على قاعدته الجماهيرية؟! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:23
"حزب الله" بدأ يفقد السيطرة على قاعدته الجماهيرية؟! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:39
"لكمة رادعة" لـ ايران.. وإلا!
محليات
00:39
"لكمة رادعة" لـ ايران.. وإلا!
عربي و دولي
00:47
"راية حمراء".. الجيش الإسرائيلي بخطر!
عربي و دولي
00:47
"راية حمراء".. الجيش الإسرائيلي بخطر!
محليات
01:56
بري: "صفر".. وعن لقائه بالأمير يزيد بن فرحان: "ممتاز وايجابي"!
محليات
01:56
بري: "صفر".. وعن لقائه بالأمير يزيد بن فرحان: "ممتاز وايجابي"!
عربي و دولي
01:28
ترامب مجدداً.. وأسعار تاريخية للذهب!
عربي و دولي
01:28
ترامب مجدداً.. وأسعار تاريخية للذهب!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026