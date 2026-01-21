عاجل
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
05:51
عمو عادل.. شيف وأكثر - شاهد الفيديو
01:58
بالفيديو - استهداف سيارة على طريق الزهراني
12:54
ما الذي يخفيه ماكرون خلف نظارته؟ - شاهد الفيديو
2026-01-20
كذبة غرينلاند وحجمها الحقيقي (شاهد الفيديو)
2026-01-20
توغلات وتفجيرات إسرائيلية في قرى الحافة الأمامية .. ومراسل الجديد ينقل المشهد من كفركلا
عربي و دولي
ترامب من منتدى دافوس: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
2026-01-21 | 08:46
ترامب من منتدى دافوس: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
أ ف ب: ترامب يصل إلى زوريخ للمشاركة في منتدى دافوس
الرئاسة المصرية: السيسي سيلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس
الرئيس سلام يصل الى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
ترامب من منتدى دافوس: أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح
عربي و دولي
منتدى
دافوس:
أوروبا
الاتجاه
الصحيح
مكتب نتنياهو: قبلنا دعوة ترامب ورئيس الوزراء سينضم لمجلس سلام غزة
ترامب: نحتاج غرينلاند لأسباب أمنية وسنتوصل إلى حل يرضي النيتو ويرضينا أيضا
11:13
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
11:13
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
10:11
ترامب: هناك مشكلة مع "حزب الله" وسنرى ما سيحصل هناك
10:11
ترامب: هناك مشكلة مع "حزب الله" وسنرى ما سيحصل هناك
09:22
ترامب: ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها بالعقود الماضية
09:22
ترامب: ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها بالعقود الماضية
عربي و دولي
11:13
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
محليات
10:44
بالخرائط.. الجيش الإسرائيلي يهدد مبانٍ في انصار والخرايب
محليات
10:39
الجيش الإسرائيلي يصدر تهديدًا جديدًا بقصف ابنية في بلدتي الخرايب وانصار جنوب لبنان
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
11:13
ترامب: هناك مشكلة مع "حزب الله" وسنرى ما سيحصل هناك
10:11
ترامب: ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها بالعقود الماضية
09:22
ترامب: كل ما نطلبه من الناتو هو الحصول على غرينلاند للدفاع عنها
09:15
ترامب: كل ما نطلبه من الناتو هو الحصول على غرينلاند للدفاع عنها
09:15
ترامب: الولايات المتحدة هي المحرك الاقتصادي للعالم ومعها تنهض بقية دول العالم ومعها تنخفض
08:43
2026-01-06
الرئيس عون: لبنان متجاوب مع المساعي الدولية والجيش اللبناني ينفذ اجراءات الحكومة جنوب الليطاني بحرفية والتزام ودقة
09:12
مراسل الجديد: أهالي المباني المهددة في الجنوب يغادرون المنازل المحيطة بها ما تسبب بزحمة سير على الطرقات المؤدية منها واليها
07:35
نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية
2025-12-26
تصدي بطولي لسقوط من الطابق الثالث - شاهد الفيديو
2025-10-22
أجزاء بشرية داخل حقيبة في بيروت (صورة)
2026-01-14
دعم الجيش وشروط النجاح.. المهلة أولاً! (شاهد الفيديو)
13:12
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
2026-01-17
مقدمة النشرة المسائية 17-01-2026
2026-01-16
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
عربي و دولي
05:30
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
عربي و دولي
05:30
وفاة رفعت الأسد عن عمر يناهز الـ90 عامًا
محليات
04:36
أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
محليات
04:36
أمطار أم ارتفاع في الحرارة؟ إليكم أحوال الطقس للأيام المقبلة
محليات
02:19
حكم قضائي وغرامة 10 مليار بحق النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر
محليات
02:19
حكم قضائي وغرامة 10 مليار بحق النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر
محليات
00:31
حلفاء واشنطن في لبنان خائفون.. فما علاقة إيران وسوريا؟ (الديار)
محليات
00:31
حلفاء واشنطن في لبنان خائفون.. فما علاقة إيران وسوريا؟ (الديار)
محليات
01:10
السفير سيمون كرم: ما تطالب به إسرائيل "شديد القسوة"
محليات
01:10
السفير سيمون كرم: ما تطالب به إسرائيل "شديد القسوة"
خاص الجديد
05:16
بالصورة- "رابط" في الحزب شهيد غارة البازورية
خاص الجديد
05:16
بالصورة- "رابط" في الحزب شهيد غارة البازورية
