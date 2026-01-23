​ "لقد سئم العالم المهرجين التائهين".. تصريح لـ عراقجي!

هاجم عباس عراقجي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تصريحات الأخير في دافوس بأن "القمع الدموي للاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية يُظهر أن السلطات إذا قتلت ما يكفي من الناس، فستبقى في السلطة".



وكان زيلينسكي، قال في ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الخميس، إنّ "بقاء القيادة الدينية في السلطة يُعدّ رسالة واضحة لكل مُستبد".



وردّ عراقجي على تصريحات زيلينسكي بسلسلة من الاتهامات في منشور بالانكليزية عبر اكس، قال فيه إنّ الرئيس الأوكراني "يستنزف أموال دافعي الضرائب والأوروبيين لملء جيوب جنرالاته الفاسدين".



وأضاف عراقجي: "لقد سئم المهرجين التائهين، يا سيّد زيلينسكي".



وأضاف "على عكس جيشكم المدعوم من الخارج والذي ينخره المرتزقة، نحن الإيرانيون نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ولا نحتاج إلى التوسل للأجانب طلباً للمساعدة".