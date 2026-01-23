​ "لقد سئم العالم المهرجين التائهين".. تصريح لـ عراقجي!

وكان زيلينسكي، قال في كلمة
ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الخميس، إنّ "بقاء القيادة الدينية الإيرانية
في السلطة يُعدّ رسالة واضحة لكل مُستبد".
وردّ عراقجي على تصريحات زيلينسكي بسلسلة من الاتهامات في منشور بالانكليزية عبر اكس، قال فيه إنّ الرئيس الأوكراني "يستنزف أموال دافعي الضرائب الأميركيين
والأوروبيين لملء جيوب جنرالاته الفاسدين".
وأضاف عراقجي: "لقد سئم العالم
المهرجين التائهين، يا سيّد زيلينسكي".
وأضاف "على عكس جيشكم المدعوم من الخارج والذي ينخره المرتزقة، نحن الإيرانيون نعرف كيف ندافع عن أنفسنا ولا نحتاج إلى التوسل للأجانب طلباً للمساعدة".