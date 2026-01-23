عاجل
القناة 12: شركة air france تعلن الغاء رحلاتها الى تل أبيب والمنطقة
القناة 12: شركة air france تعلن الغاء رحلاتها الى تل أبيب والمنطقة
بيروت
14
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
07:37
أهالي ضحايا المرفأ.. لماذا تحركوا مجدداً؟ (فيديو)
06:40
مطاردة مع الأمواج! (فيديو)
05:31
على أنقاض منزله المهدم… نصب خيمته - شاهد الفيديو
04:14
بندورة على مبنى الجمارك.. تجدد احتجاج الأهالي (فيديو)
02:58
غزال يسطو على بنك - شاهد الفيديو
عربي و دولي
ترامب: لقد تحققت إنجازات كثيرة في دافوس بما في ذلك وضع إطار لاتفاق مع حلف الناتو بشأن غرينلاند
2026-01-23 | 07:30
A-
A+
ترامب: لقد تحققت إنجازات كثيرة في دافوس بما في ذلك وضع إطار لاتفاق مع حلف الناتو بشأن غرينلاند
ترامب: كل ما نطلبه من الناتو هو الحصول على غرينلاند للدفاع عنها
ترامب: كل ما نطلبه من الناتو هو الحصول على غرينلاند للدفاع عنها
ترامب: تصنيف السعودية حليف رئيسي من خارج حلف "الناتو"
ترامب: لقد تحققت إنجازات كثيرة في دافوس بما في ذلك وضع إطار لاتفاق مع حلف الناتو بشأن غرينلاند
عربي و دولي
تحققت
إنجازات
كثيرة
دافوس
لاتفاق
الناتو
غرينلاند
"فليأتوا، نحن جاهزون لهم".. تصريح لـ قيادي في الحرس الثوري!
"لقد سئم العالم المهرجين التائهين".. تصريح لـ عراقجي!
14:13
القناة 12: شركة air france تعلن الغاء رحلاتها الى تل أبيب والمنطقة
14:13
القناة 12: شركة air france تعلن الغاء رحلاتها الى تل أبيب والمنطقة
14:04
شركة KLM تُعلن إلغاء رحلاتها إلى السعودية والإمارات بسبب التوتر في المنطقة
14:04
شركة KLM تُعلن إلغاء رحلاتها إلى السعودية والإمارات بسبب التوتر في المنطقة
14:03
رويترز عن مصادر في قسد: المهلة المحددة في الاتفاق مع دمشق قد يتم تمديدها
14:03
رويترز عن مصادر في قسد: المهلة المحددة في الاتفاق مع دمشق قد يتم تمديدها
عربي و دولي
14:13
القناة 12: شركة air france تعلن الغاء رحلاتها الى تل أبيب والمنطقة
عربي و دولي
14:04
شركة KLM تُعلن إلغاء رحلاتها إلى السعودية والإمارات بسبب التوتر في المنطقة
عربي و دولي
14:03
رويترز عن مصادر في قسد: المهلة المحددة في الاتفاق مع دمشق قد يتم تمديدها
القناة 12: شركة air france تعلن الغاء رحلاتها الى تل أبيب والمنطقة
14:13
شركة KLM تُعلن إلغاء رحلاتها إلى السعودية والإمارات بسبب التوتر في المنطقة
14:04
رويترز عن مصادر في قسد: المهلة المحددة في الاتفاق مع دمشق قد يتم تمديدها
14:03
شركة الطيران الهولندية KLM تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل المقررة اليوم وغدًا
14:01
ماكرون خلال لقائه سلام: نُحضّر في باريس لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
13:23
ماكرون: لبنان وفرنسا يتشاركان المطالب عينها وهي احترام وقف اطلاق النار وتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في الشرق الأوسط
13:14
2025-11-29
مأذون المشاهير الدكتور عبد الله موسى يكشف قيمة مهر يومي المفاجئة
12:56
معلومات الجديد: توقيع عدد من الاتفاقيات اللبنانية السعودية يفوق العشر اتفاقيات قريبا كمؤشر على إحياء العلاقات الثنائية
12:35
طريق بيروت واشنطن سالكة.. التفاصيل في النشرة بعد قليل
06:48
"لقد سئم العالم المهرجين التائهين".. تصريح لـ عراقجي!
07:13
معلومات الجديد: وزير الدولة القطري محمد الخليفي يزور لبنان الاثنين المقبل حيث سيلتقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ثم رئيس الحكومة الذي سيستبقيه على مائدة الغداء في زيارة ستحمل معها رزمة مشاريع ومس
13:54
سلام: أي رهان من أي جهة على استغلال حصر السلاح هو مغامرة ستدفع لبنان إلى مزيد من المآسي
14:00
مؤثر سوري شهير يروي معاناته خلال وجوده في السجن
13:49
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026
2026-01-22
مقدمة النشرة المسائية 22-01-2026
2026-01-22
بعد الغارات الاسرائيلية أمس.. مراسل الجديد يعاين الاضرار في انصار
2026-01-22
شمال الهرمل تحت القصف وخسائر جسيمة.. شاهد حجم الدمار
2026-01-21
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2026
خاص الجديد
06:18
غارتان محيط بعلبك.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
خاص الجديد
06:18
غارتان محيط بعلبك.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
محليات
00:11
هجوم شيعي على منتقدي عون… والرئاسة تتحرّك قانونياً (النهار)
محليات
00:11
هجوم شيعي على منتقدي عون… والرئاسة تتحرّك قانونياً (النهار)
محليات
08:32
للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية.. خطوة من الرئيس عون
محليات
08:32
للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية.. خطوة من الرئيس عون
محليات
01:55
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت.. فكم بلغت؟
محليات
01:55
ارتفاع أسعار البنزين والمازوت.. فكم بلغت؟
منوعات
00:34
الذهب يحطم أرقامًا قياسية… فكم بلغ؟
منوعات
00:34
الذهب يحطم أرقامًا قياسية… فكم بلغ؟
عربي و دولي
07:31
"فليأتوا، نحن جاهزون لهم".. تصريح لـ قيادي في الحرس الثوري!
عربي و دولي
07:31
"فليأتوا، نحن جاهزون لهم".. تصريح لـ قيادي في الحرس الثوري!
