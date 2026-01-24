عاجل
فرق الإنقاذ تمكنت من سحب سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس بالقبة وهي لا تزال على قيد الحياة
فرق الإنقاذ تمكنت من سحب سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس بالقبة وهي لا تزال على قيد الحياة
10:47
سقط في الجل.. نجاة طيار شراعي - شاهد الفيديو
07:45
انهيار منصة نفطية - شاهد الفيديو
06:29
أصوات تحت الأنقاض.. ومحاولات الوصول الى ناجين! (فيديو)
06:00
ثلج و"سكي".. مع وزيرة السياحة (فيديو)
05:13
في مطار بيروت.. إستقبال "لطيف" من كلبة! (فيديو)
عربي و دولي
هيئة البث الإسرائيلية: طهران تأخذ تهديدات واشنطن على محمل الجد وتقرير يفيد بأن خامنئي إنتقل إلى ملجأ شمال شرق طهران
2026-01-24 | 13:13
A-
A+
هيئة البث الإسرائيلية: طهران تأخذ تهديدات واشنطن على محمل الجد وتقرير يفيد بأن خامنئي إنتقل إلى ملجأ شمال شرق طهران
الخارجية الأميركية: تلقينا تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أميركية
قائد الجيش الإيراني: تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن التظاهرات تمثل تهديدا سترد عليه طهران
الرئيس عون : لبنان يجدد دعوته للمجتمع الدولي بان يتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات
هيئة البث الإسرائيلية: طهران تأخذ تهديدات واشنطن على محمل الجد وتقرير يفيد بأن خامنئي إنتقل إلى ملجأ شمال شرق طهران

عربي و دولي
عربي و دولي
الإسرائيلية:
طهران
تهديدات
واشنطن
وتقرير
خامنئي
إنتقل
طهران
اسرائيل تتوقّع: مقدمة لضربة؟!
"قصف أهداف برية وبحرية وجوية معاً".. قوة ترامب "الضاربة" في طريقها؟!
15:01
وزارة الدفاع السورية: التمديد يأتي دعما للعملية الأميركية لإجلاء سجناء داعش من سجون قسد إلى العراق
15:01
وزارة الدفاع السورية: التمديد يأتي دعما للعملية الأميركية لإجلاء سجناء داعش من سجون قسد إلى العراق
14:07
وزارة الدفاع السورية: تمديد مهلة وقف النار لمدة 15 يوما في كافة القطاعات
14:07
وزارة الدفاع السورية: تمديد مهلة وقف النار لمدة 15 يوما في كافة القطاعات
13:13
وسائل اعلام اسرائيلية: تقدير في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران "هذا أسبوع حاسم"
13:13
وسائل اعلام اسرائيلية: تقدير في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران "هذا أسبوع حاسم"
محليات
17:01
فرق الإنقاذ تمكنت من سحب سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس بالقبة وهي لا تزال على قيد الحياة
كرة السلة
16:01
فرق الانقاذ في طرابلس تمكنت من الوصول الى فتى ( 14 عاما) ويتم تزويده بالاوكسيجين والاسعافات الاولية في مكان وجوده تحت انقاض المبنى المنهار
خاص الجديد
15:26
مراسل الجديد: إصابة شخص بطلق ناري في صبرا خلال عملية ثأر بين تجار المخدرات بسبب خلاف على النفوذ والزبائن وسط حالة استنفار في المنطقة
وزارة الدفاع السورية: التمديد يأتي دعما للعملية الأميركية لإجلاء سجناء داعش من سجون قسد إلى العراق
15:01
وزارة الدفاع السورية: تمديد مهلة وقف النار لمدة 15 يوما في كافة القطاعات
14:07
وسائل اعلام اسرائيلية: تقدير في إسرائيل أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران "هذا أسبوع حاسم"
13:13
ترامب لنيويورك بوست: سلاح سري جديد كان حاسما خلال الهجوم الأميركي الذي أسفر عن القبض على مادورو
09:09
ترامب لنيويورك بوست: الولايات المتحدة استولت على النفط الفنزويلي من خلال 7 ناقلات تمت مصادرتها مؤخرا
09:05
ترامب: إذا أبرمت كندا صفقة مع الصين فسنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على جميع السلع والمنتجات الكندية
08:31
2026-01-19
في الضاحية.. أميركي يفوز بتحدي البيتزا (شاهد الفيديو)
05:34
أمين مركز طرابلس لجهاز الطوارئ والاغاثة عزمي دبوسي لـ #الجديد: هناك أصوات تُسمع من تحت الأنقاض وسنبذل جهودنا كافة لإيجاد المفقودين
2025-12-22
قصي خولي لم يتمالك اعصابه على الهواء وانهار بالبكاء: السوري لا يهان ولا يخوّن
2026-01-23
للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية.. خطوة من الرئيس عون
09:35
سلام: عدد الشركات التي أبدت اهتمامًا بالدخول في مناقصات أو بشراكة في مطار القليعات بلغ 26 شركة
2025-12-22
"سجّلا فيديو قبل الهجوم" تفاصيل جديدة عن "هجوم بوندي"
12:58
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
08:40
بالفيديو - نجاة ثلاثة مواطنين سقطوا أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي بين غوسطا وجونية
07:23
ثلوج و "رياضات شتوية".. مراسلة الجديد في كفرذبيان
07:21
من باريس.. مراسلتنا تواكب زيارة الرئيس سلام
07:19
وزير الداخلية يتفقد عملية رفع الأنقاض في طرابلس
04:46
الجديد تواكب زيارة الرئيس سلام إلى باريس
محليات
10:21
رسالة من الشيخ نعيم قاسم!
محليات
10:21
رسالة من الشيخ نعيم قاسم!
محليات
05:16
بري يُكذّب "صحيفة الأخبار": إختلاق وتضليل!
محليات
05:16
بري يُكذّب "صحيفة الأخبار": إختلاق وتضليل!
عربي و دولي
01:13
"قصف أهداف برية وبحرية وجوية معاً".. قوة ترامب "الضاربة" في طريقها؟!
عربي و دولي
01:13
"قصف أهداف برية وبحرية وجوية معاً".. قوة ترامب "الضاربة" في طريقها؟!
محليات
00:50
تحرّك أميركي بعد ضربة لايران أو "حزب الله".. وهدنة "بلاس"؟! (الجمهورية)
محليات
00:50
تحرّك أميركي بعد ضربة لايران أو "حزب الله".. وهدنة "بلاس"؟! (الجمهورية)
خاص الجديد
11:57
"تشنجات" على خط عين التينة - حارة حريك.. ورسالة إلى ترامب!
خاص الجديد
11:57
"تشنجات" على خط عين التينة - حارة حريك.. ورسالة إلى ترامب!
محليات
00:44
"لا ينسجم مع أدبيات المكون الشيعي".. بري سيتحرك على خط "حزب الله"! (نداء الوطن)
محليات
00:44
"لا ينسجم مع أدبيات المكون الشيعي".. بري سيتحرك على خط "حزب الله"! (نداء الوطن)
