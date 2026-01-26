كانت متوجهة إلى لبنان.. سوريا تضبط شحنة أسلحة! (صور)

أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة بمحافظة حمص ، محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي عبر منطقة البريج.





ونقلت الوكالة للأنباء (سانا) الاثنين عن مصدر أمني قوله إن "القوى الأمنية اعترضت سيارة من نوع "شيفروليه" كانت محمّلة بتسعة صواريخ موجهة من طراز "كونكورس"، و68 حشوة ار بي جي ، وصاروخين من نوع 107، إضافة إلى خمسة صناديق ذخيرة بي كي أس".



وأشار إلى "مداهمة وكر العصابة وتم العثور فيه على مخازن روسية ومنظار نهاري، فيما تتواصل الجهود لملاحقة جميع المتورطين في العملية.

وجددت تأكيدها أن مواجهة شبكات التهريب ستبقى أولوية وطنية، وأن العمل الأمني مستمر بلا تهاون لتعزيز أمن الحدود، ومنع أي محاولات تهدد المواطنين".