تسجيل الدخول
عربي و دولي
أكسيوس عن ترامب: أعلم أن إيران تريد التوصل لاتفاق واتصلت بي مرارا وهي تريد الحوار
2026-01-26 | 14:54
أكسيوس عن ترامب: أعلم أن إيران تريد التوصل لاتفاق واتصلت بي مرارا وهي تريد الحوار
ترامب: إيران تسعى لإعادة بناء منشآتها النووية وسمعت أنها تريد التوصل لاتفاق
ترامب: سنرى ما سيحدث بشأن إيران ولا أريد التفصيل في الإجراءات التي قد أتخذها
البيت الأبيض: ترامب لا يخشى استخدام القوة العسكرية ضد إيران لكنه يريد الدبلوماسية
أكسيوس عن ترامب: أعلم أن إيران تريد التوصل لاتفاق واتصلت بي مرارا وهي تريد الحوار
عربي و دولي
ترامب:
إيران
التوصل
لاتفاق
واتصلت
مرارا
الحوار
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا قبل قليل عنصراً من حزب الله في منطقة صور جنوب لبنان
واشنطن تكدّس قوتها العسكرية وإسرائيل تترقّب (الديار)
عربي و دولي
15:51
التلفزيون السوري: الرئيس الشرع سيزور روسيا ويلتقي بوتين الأربعاء
منوعات
15:51
لحظة هجوم خنزير على متزلجين - شاهد الفيديو
محليات
15:40
وزير الإعلام: استهداف الإعلاميين جرائم حرب وعلى المجتمع الدولي التحرك
التلفزيون السوري: الرئيس الشرع سيزور روسيا ويلتقي بوتين الأربعاء
15:51
هيئة البث الإسرائيلية: بعد إعادة جثة غفيلي من المتوقع فتح معبر رفح خلال الـ48 ساعة المقبلة
13:47
وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول كبير بهيئة الأركان: حاملات الطائرات الأميركية ليست عامل ردع بل ستتحول إلى أهداف
12:13
"أكثر من 400 مخبأ أسلحة".. بيان لليونيفيل!
11:05
اليونيفيل: دعمنا انتشار الجيش اللبناني في حوالي 130 موقعاً دائماً في جنوب لبنان
11:04
اليونيفيل: تمت إحالة أكثر من 400 مخبأً للأسلحة وبُنية تحتية تم العثور عليها إلى الجيش اللبناني
11:02
2026-01-13
لطلاب الطب.. رسالة "سيئة" من ماسك وأخوانه - شاهد الفيديو
12:06
هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة "بروكلين" ووالديه
2026-01-25
بحضور الشيخ أحمد الأسير.. إضراب عن الطعام في سجن رومية (فيديو)
10:51
شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد
10:25
ماغي بو غصن تحسم حقيقة خلافها مع سيرين عبد النور وهذا ما كشفته
2026-01-06
الرئيس عون: لبنان متجاوب مع المساعي الدولية والجيش اللبناني ينفذ اجراءات الحكومة جنوب الليطاني بحرفية والتزام ودقة
محليات
12:00
عن استهداف إعلامي في قناة المنار.. "حزب الله" يُعلّق!
محليات
12:00
عن استهداف إعلامي في قناة المنار.. "حزب الله" يُعلّق!
محليات
10:56
الغارة الإسرائيلية إستهدفت إعلامياً في قناة المنار (صورة)
محليات
10:56
الغارة الإسرائيلية إستهدفت إعلامياً في قناة المنار (صورة)
خاص الجديد
12:32
بلبلة بعد "خطاب قاسم".. والاعمار مقابل السلاح!
خاص الجديد
12:32
بلبلة بعد "خطاب قاسم".. والاعمار مقابل السلاح!
محليات
12:57
نائب رداً على الشيخ نعيم قاسم: "فك عن لبنان"!
محليات
12:57
نائب رداً على الشيخ نعيم قاسم: "فك عن لبنان"!
عربي و دولي
08:32
كانت متوجهة إلى لبنان.. سوريا تضبط شحنة أسلحة! (صور)
عربي و دولي
08:32
كانت متوجهة إلى لبنان.. سوريا تضبط شحنة أسلحة! (صور)
عربي و دولي
10:06
حاملة الطائرات "لينكولن".. في الطريق!
عربي و دولي
10:06
حاملة الطائرات "لينكولن".. في الطريق!
