الولايات المتحدة تحصل على "معلومات إستخبراتية عن ايران" من تل ابيب

وبحسب التقرير، "جرى تسليم هذه المعلومات خلال زيارة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية شلومو بيندر إلى الولايات المتحدة، حيث عُرضت على مسؤولين أميركيين في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين".
وأشار تقرير "كان" إلى أنّ "ترامب يطالب علنًا بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، غير أنّ إسرائيل تخشى أن تقتصر أي محادثات أميركية ـ إيرانية محتملة على هذا البند فقط، من دون معالجة الملفات الأخرى محلّ القلق الإسرائيلي".
حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدًا أن "قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى، في ظل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج".
دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.
أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ "بلاده لم تسعَ يومًا إلى امتلاك أسلحة نووية، معربًا عن استعداد طهران الكامل للتوصل إلى اتفاق نووي "عادل ومنصف" يلبّي المصالح المشروعة للشعب الإيراني، ويضمن عدم امتلاك السلاح النووي ورفع العقوبات".