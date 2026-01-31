الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بعد أطول إغلاق حكومي.. بدء شلل مالي في أميركا

2026-01-31 | 01:49
بعد أطول إغلاق حكومي.. بدء شلل مالي في أميركا
بعد أطول إغلاق حكومي.. بدء شلل مالي في أميركا

دخلت الولايات المتحدة في منتصف ليل في شلل مالي جزئي مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.

وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على إدارة الهجرة والجمارك (آيس)، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس. بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".
عربي و دولي

عربي و دولي

اميركا

الإغلاق الحكومي

شلل مالي

الولايات المتحدة تحصل على "معلومات إستخبراتية عن ايران" من تل ابيب
ايران مستعدّة للإتفاق.. وما علاقة تركيا؟

قائد الجيش الإيراني يحذّر اميركا وإسرائيل من اي هجوم
05:47
قائد الجيش الإيراني يحذّر اميركا وإسرائيل من اي هجوم

حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدًا أن "قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى، في ظل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج".

قائد الجيش الإيراني يحذّر اميركا وإسرائيل من اي هجوم

حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدًا أن "قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى، في ظل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج".

الولايات المتحدة تحصل على "معلومات إستخبراتية عن ايران" من تل ابيب
02:41
الولايات المتحدة تحصل على "معلومات إستخبراتية عن ايران" من تل ابيب

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأنّ "إسرائيل قدّمت للولايات المتحدة معلومات استخبارية تتعلّق بإجراءات إيرانية لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، ولا سيما برنامج الصواريخ البالستية الذي تعرّض لأضرار كبيرة خلال حرب الـ12 يوم".

الولايات المتحدة تحصل على "معلومات إستخبراتية عن ايران" من تل ابيب

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأنّ "إسرائيل قدّمت للولايات المتحدة معلومات استخبارية تتعلّق بإجراءات إيرانية لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، ولا سيما برنامج الصواريخ البالستية الذي تعرّض لأضرار كبيرة خلال حرب الـ12 يوم".

ايران مستعدّة للإتفاق.. وما علاقة تركيا؟
01:37
ايران مستعدّة للإتفاق.. وما علاقة تركيا؟

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ "بلاده لم تسعَ يومًا إلى امتلاك أسلحة نووية، معربًا عن استعداد طهران الكامل للتوصل إلى اتفاق نووي "عادل ومنصف" يلبّي المصالح المشروعة للشعب الإيراني، ويضمن عدم امتلاك السلاح النووي ورفع العقوبات".

ايران مستعدّة للإتفاق.. وما علاقة تركيا؟

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ "بلاده لم تسعَ يومًا إلى امتلاك أسلحة نووية، معربًا عن استعداد طهران الكامل للتوصل إلى اتفاق نووي "عادل ومنصف" يلبّي المصالح المشروعة للشعب الإيراني، ويضمن عدم امتلاك السلاح النووي ورفع العقوبات".

