بعد أطول إغلاق حكومي.. بدء شلل مالي في أميركا

حذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي الولايات المتحدة وإسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدًا أن "قوات بلاده في حالة تأهّب قصوى، في ظل التعزيزات العسكرية الكبيرة التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج".
أفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأنّ "إسرائيل قدّمت للولايات المتحدة معلومات استخبارية تتعلّق بإجراءات إيرانية لإعادة بناء برنامجها الصاروخي، ولا سيما برنامج الصواريخ البالستية الذي تعرّض لأضرار كبيرة خلال حرب الـ12 يوم".
أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ "بلاده لم تسعَ يومًا إلى امتلاك أسلحة نووية، معربًا عن استعداد طهران الكامل للتوصل إلى اتفاق نووي "عادل ومنصف" يلبّي المصالح المشروعة للشعب الإيراني، ويضمن عدم امتلاك السلاح النووي ورفع العقوبات".