بعد أطول إغلاق حكومي.. بدء شلل مالي في أميركا

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ "بلاده لم تسعَ يومًا إلى امتلاك أسلحة نووية، معربًا عن استعداد طهران الكامل للتوصل إلى اتفاق نووي "عادل ومنصف" يلبّي المصالح المشروعة للشعب الإيراني، ويضمن عدم امتلاك السلاح النووي ورفع العقوبات".