ايران ترد.. الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية"

صنّفت الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابيّة"، بحسب ما أعلن رئيس باقر قاليباف، وذلك ردا على قرار مماثل من تجاه الحرس الثوري.