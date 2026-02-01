الأخبار
عربي و دولي

ايران ترد.. الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية"

2026-02-01 | 01:34
ايران ترد.. الجيوش الأوروبية منظمات &quot;إرهابية&quot;
ايران ترد.. الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية"

صنّفت طهران الجيوش الأوروبية "منظمات إرهابيّة"، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وذلك ردا على قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي تجاه الحرس الثوري.

وقال قاليباف في مقرّ البرلمان وهو يرتدي زيّ الحرس الثوري كغيره من النواب في إشارة تضامن "بموجب المادة السابعة من قانون التدابير المضادة حول تصنيف فيلق حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية، باتت تعتبر جيوش البلدان الأوروبية جماعات إرهابية".
عربي و دولي

ايران

اوروبا

تصنيف

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات أن ضربة أميركا ضد إيران ستنفذ خلال أسبوعين إلى شهرين
القناة 12 الإسرائيلية: تم فتح معبر رفح بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات أن ضربة أميركا ضد إيران ستنفذ خلال أسبوعين إلى شهرين
01:50
القناة 12 الإسرائيلية: تم فتح معبر رفح بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر
01:34
أ.ف.ب: رئيس البرلمان الإيراني يعلن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على وضع الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري على قوائم الإرهاب
00:56
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد للاريجاني دعم قطر للحلول السلمية تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة
15:53
رئيس الوزراء القطري من طهران: الدبلوماسية السبيل لتجنيب المنطقة تبعات التصعيد
15:24
أكسيوس: المسؤولون الأميركيون قللوا من احتمالية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران
15:03
