الداخلية السورية: تفكيك خلية نفذت اعتداءات في منطقة المزة ومطارها

أعلنت أن وحداتها الأمنية في محافظة ريف ، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً متورطةً في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المِزّة ومطارها العسكري.



وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها.

وقالت الوزارة في بيان إنَّ "هذه العمليات جاءت عقب رصدٍ وتتبعٍ ميدانيَّين مستمرَّين لمناطق انطلاق في كلٍّ من منطقتي وكفر سوسة، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولاً إلى باقي أفراد الخلية، وعلى إثر ذلك، نُفِّذت عدة مداهمات ، أُلقي القبض خلالها على جميع المتورطين، وضُبط عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية".



وأشارت إلى أنه "بالتحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم، تبيّن ارتباطهم بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدموها في تنفيذ الاعتداءات، إضافةً إلى الطائرات المسيّرة التي ضُبطت، تعود إلى " "، كما أقرّوا بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه".



ووفق الوزارة، صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى إدارة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة.