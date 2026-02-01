الداخلية السورية: تفكيك خلية نفذت اعتداءات في منطقة المزة ومطارها

وقالت الوزارة في بيان إنَّ "هذه العمليات جاءت عقب رصدٍ وتتبعٍ ميدانيَّين مستمرَّين لمناطق انطلاق الصواريخ
في كلٍّ من منطقتي داريا
وكفر سوسة، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولاً إلى الكشف عن
باقي أفراد الخلية، وعلى إثر ذلك، نُفِّذت عدة مداهمات أمنية
، أُلقي القبض خلالها على جميع المتورطين، وضُبط عدد من الطائرات المسيّرة التي كانت مجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية".
وأشارت إلى أنه "بالتحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم، تبيّن ارتباطهم بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدموها في تنفيذ الاعتداءات، إضافةً إلى الطائرات المسيّرة التي ضُبطت، تعود إلى "حزب الله
"، كما أقرّوا بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة
باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه".
ووفق الوزارة، صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة
الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة.