مسؤول إيراني لـ رويترز: التقارير عن إجراء مناورات بمضيق هرمز خاطئة

عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
ترامب عن تحذيرات خامنئي باندلاع حرب إقليمية: نأسف لقوله ذلك
ترامب عن تحذيرات خامنئي باندلاع حرب إقليمية: نأسف لقوله ذلك
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
22
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
12:17
بإصبع واحد يدير مزرعة! (فيديو)
09:39
روبوت كلب يهاجم البشر (فيديو)
02:08
سرقة في وضح النهار.. علناً ودون تدخل أحد! (فيديو)
02:06
اقتحام مفاجئ لثعلبين - شاهد الفيديو
2026-01-31
لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف (فيديو)
عربي و دولي
مسؤول إيراني لـ رويترز: التقارير عن إجراء مناورات بمضيق هرمز خاطئة
2026-02-01 | 08:11
A-
A+
مسؤول إيراني لـ رويترز: التقارير عن إجراء مناورات بمضيق هرمز خاطئة
مقالات ذات صلة
مسؤول إيراني كبير لـ رويترز: توقف التواصل المباشر بين واشنطن وطهران في ظل تهديدات ترامب
رويترز: تقارير عن انقطاع للإنترنت في إيران
"رويترز" عن مسؤول إيراني: بعض المسؤولين الإيرانيين يخشون من أن تصبح إيران الضحية التالية للسياسة الخارجية العدوانية لترامب بعد التحرك الأميركي في فنزويلا
مسؤول إيراني لـ رويترز: التقارير عن إجراء مناورات بمضيق هرمز خاطئة
عربي و دولي
إيراني
رويترز:
التقارير
إجراء
مناورات
بمضيق
خاطئة
العودة الى الأعلى
أ.ف.ب: رئيس البرلمان الإيراني يعلن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات "إرهابية" ردا على وضع الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري على قوائم الإرهاب
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد للاريجاني دعم قطر للحلول السلمية تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
13:26
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
13:26
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
13:19
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
13:19
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
13:10
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
13:10
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
يحدث الآن
عربي و دولي
13:26
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
عربي و دولي
13:19
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
عربي و دولي
13:10
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
اخترنا لك
القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على واشنطن لعدم التوصل لاتفاق وشن هجوم على إيران
13:26
هيئة البث عن مصادر إسرائيلية: ترامب يريد تفكيك مشروع إيران النووي لكن إسرائيل تطالب بتفكيك قدراتها الصاروخية
13:19
ترامب: إذا لم نصل لاتفاق سنستكشف ما إذا كان خامنئي على حق
13:10
ترامب عن تحذيرات خامنئي باندلاع حرب إقليمية: نأسف لقوله ذلك
13:09
الجيش الإسرائيلي: سنجري مناورة عسكرية لقيادة الجبهة الداخلية خلال ساعات الليل في منطقة حيفا
13:08
أكسيوس عن مسؤول أميركي: إدارة ترمب أبلغت إيران عبر قنوات متعددة استعدادها لعقد لقاء للتفاوض على اتفاق
13:05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-30
منخفض جوي سريع.. طقس "الويك آند" متقلّب!
2025-11-24
تحذيرات من استهداف خامنئي!
2025-10-31
لبنان مستعد للتفاوض ولكن.. التفاصيل في النشرة بعد قليل
2025-12-27
عمرو اديب ولميس الحديدي يتجاهلان الانفصال
05:58
في عكار.. توقيف أحد أخطر المطلوبين بعملية أمنية دقيقة
2026-01-22
الرئيس سلام: ماضون قدماً شمال الليطاني.. وماذا قال لـ "حزب الله"؟
بالفيديو
بالفيديو
13:02
مقدمة النشرة المسائية 01-02-2026
12:31
من أمام مبنى الكونغرس الأميركي.. مراسل الجديد يواكب زيارة قائد الجيش
05:18
بكاء وفاء موصللي في عزاء هدى شعراوي .. رثتها بكلمات حزينة
05:14
"ابنة" هدى شعراوي بأول رد على انتشار فيديو انهيارها في الشارع وتستذكر اللحظات الاخيرة مع الراحلة
04:54
عباس النوري وغادة بشور ولوريس قزق في عزاء هدى شعراوي
2026-01-31
مقدمة النشرة المسائية 31-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:48
بعد تهديد اسرائيل لمستشفيات الجنوب.. بيان لوزارة الصحة!
محليات
09:48
بعد تهديد اسرائيل لمستشفيات الجنوب.. بيان لوزارة الصحة!
محليات
09:27
رداً على الداخلية السورية.. بيان لـ "حزب الله"!
محليات
09:27
رداً على الداخلية السورية.. بيان لـ "حزب الله"!
محليات
11:11
"يسرقان مقتنيات من داخل السيارات في بيروت".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
11:11
"يسرقان مقتنيات من داخل السيارات في بيروت".. بقبضة قوى الأمن!
محليات
05:49
طقس الأسبوع المقبل مفاجئ… إليكم تفاصيل المنخفض
محليات
05:49
طقس الأسبوع المقبل مفاجئ… إليكم تفاصيل المنخفض
عربي و دولي
10:25
عراقجي يتغزّل بـ ترامب!
عربي و دولي
10:25
عراقجي يتغزّل بـ ترامب!
خاص الجديد
12:47
بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!
خاص الجديد
12:47
بصاروخ موجّه.. إستهداف اسرائيلي جديد لليوم!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026