الحكومة الإيرانية: نسير بالمفاوضات والاستعداد الدفاعي في آن واحد

أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء أنها أوقفت شابا يبلغ 20 عاما للاشتباه في اختراقه موقعا إلكترونيا، حجز من خلاله غرفا فاخرة في فنادق مقابل سنت واحد فحسب، في أول جريمة إلكترونية من هذا النوع.ويُعتقد أن المشتبه به تلاعب بنظام الدفع الإلكتروني للموقع، مُدخلا تعديلات على آلية التحقق من صحة الدفع، بحيث تبدو الحجوزات مدفوعة بالكامل.
شدد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت اليوم على أن بلاده ستحول دون حصول إيران على سلاح نووي "بطريقة أو بأخرى"، وذلك في خضم مباحثات بين الطرفين سعيا للتوصل الى اتفاق،بحسب وكالة "فرانس برس".
صعدت أسعار الذهب اليوم بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا حد من مكاسبه، بحسب وكالة "رويترز".