واشنطن تحذر: لا سلاح نووي لإيران

وقال رايت على هامش اجتماعات للوكالة الدولية للطاقة :"إن الإيرانيين واضحون بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".
وتتهم واشنطن وحليفتها إسرائيل ودول غربية، الجمهورية الإسلامية بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الأخيرة.
أعلنت الشرطة الإسبانية الأربعاء أنها أوقفت شابا يبلغ 20 عاما للاشتباه في اختراقه موقعا إلكترونيا، حجز من خلاله غرفا فاخرة في فنادق مقابل سنت واحد فحسب، في أول جريمة إلكترونية من هذا النوع.ويُعتقد أن المشتبه به تلاعب بنظام الدفع الإلكتروني للموقع، مُدخلا تعديلات على آلية التحقق من صحة الدفع، بحيث تبدو الحجوزات مدفوعة بالكامل.
صعدت أسعار الذهب اليوم بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من اثنين في المئة في الجلسة السابقة، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا حد من مكاسبه، بحسب وكالة "رويترز".