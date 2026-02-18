واشنطن تحذر: لا سلاح نووي لإيران

وقال رايت على هامش اجتماعات للوكالة الدولية للطاقة :"إن الإيرانيين واضحون بشأن ما سيفعلونه بالأسلحة النووية. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وتتهم وحليفتها ودول غربية، الجمهورية الإسلامية بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه .