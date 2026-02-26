عراقجي عن مفاوضات اليوم: الأكثر جدية والأطول

وأوضح عراقجي أن "جولة مباحثات فنية ستُعقد الاثنين المقبل في فيينا، بمشاركة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف التوصل إلى إطار فني يراعي مطالب طهران وواشنطن، ويبحث التفاصيل التخصصية المرتبطة بالملف النووي ورفع العقوبات
".
وأشار إلى أن "المناقشات أحرزت "تقدمًا جيدًا" سواء في ما يتعلق بالبرنامج النووي أو بملف رفع العقوبات الأميركية وعقوبات مجلس الأمن
"، لافتًا إلى "وجود نقاط تم الاتفاق عليها، مقابل استمرار الخلاف حول مسائل أخرى". وشدد على أن "بلاده عبّرت بوضوح عن مطالبها بشأن رفع العقوبات وآلية تخفيفها".
وكشف وزير الخارجية الإيراني
أن "الجولة الرابعة من المفاوضات قد تُعقد الأسبوع المقبل، بعد أن يجري كل طرف مشاورات مع قيادته وحكومته"، مؤكدًا أن "الجولة المقبلة مع واشنطن
ستأتي في إطار استكمال البحث في النقاط العالقة والبناء على ما تحقق من تقدم".